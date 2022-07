Olimpiji je znova uspelo!

Nogometaši Olimpije so v mestnem obračunu ugnali Bravo in se vrnili na prvo mesto. Koprčane čaka "superpokalni" derbi kroga na Bonifiki proti prvaku Mariboru, Muro pa gostovanje pri ambicioznem Celju, kjer bo v središču pozornosti Nino Kouter. Radomlje so v gosteh ugnale Gorico, Domžale in Tabor sta se razšla brez zmagovalca.

Olimpija : Bravo 1:0 (0:0), Koper - Maribor /20.15/, Celje - Mura /20.15/

Konec dvoboja v Ljubljani. Olimpija nadaljuje stoodstotni niz v prvi ligi. Še tretjič zapored je zmagala brez prejetega gola in se povzpela na prvo mesto. Razmerje v strelih na gol je bilo 6:4 v korist zmajev (2:2 v strelih v okvir vrat). Gooooool! 1:0! 78. minuta. Znova se je zatresla mreža Brava, tokrat je zadetek priznan. Po predložku Maria Kvesića s kota se je žoga odbila v prečko, nato pa je bil pred vrati Brava najbolj zbran Marcel Ratnik. Mladi branilec je popeljal zmaje v vodstvo in se razveselil strelskega prvenca za Olimpijo. Zeleno-beli so tako pred tretjo zaporedno zmago, s katero bi se vrnili na vodilni položaj 1. SNL. 73. minuta: nogometaši Olimpije so po všečni akciji, v kateri je proti vratom Brava najprej prodrl kapetan Timi Max Elšnik, nato podal na desno stran Svitu Sešlarju, ta pa je natančno zaposlil Mustafo Nukića, ki je z neposredne bližine zatresel mrežo Šiškarjev, povedli z 1:0. Veselje Nukića, ki je v zadnjem obdobju zapravil 11-m tako proti Taboru kot tudi proti Sepsiju, pa je trajalo le minuto. Sodnik Dejan Balažič je namreč zadetek zaradi nedovoljenega položaja Ljubljančana po posredovanju VAR upravičeno razveljavil. 52. minuta: kapetanu Brava Martinu Kramariču se je ponudila priložnost za zadetek, a je usmeril žogo neposredno v vratarja Olimpije Matevža Vidovška, ki je brez večjih težav ukrotil žogo. Konec prvega polčasa v Stožicah. Mreži Olimpije in Brava ostajata nedotaknjeni. Če bo tako ostalo do konca, bodo Radomlje zadržale prvo mesto. Razmerje v strelih znaša 2:1 za goste, od tega 1:0 v strelih v okvir vrat. 40. minuta: v Stožicah še naprej poteka uspavanka, rezultat ostaja 0:0. Po podaji Pedra se je resda sam pred vrati Brava znašel Mustafa Nukić, po njegovem strelu se je izkazal Matija Orbanić, a se je nekdanji nogometaš Brava nahajal v nedovoljenem položaju. Tako bi bil zadetek, če bi bil izkušeni napadalec Olimpije natančnejši, razveljavljen. 20. minuta: uvodni del ljubljanskega obračuna ni postregel z resnejšimi priložnosti, po katerih bi zadišalo po zadetku. Kanček nevarnejši so gostje iz Spodnje Šiške. V Stožicah se je ob 17.30 pred maloštevilnim občinstvom začel ljubljanski derbi. Trener Olimpije Albert Riera bo ljubljanski obračun proti Bravu začel z začetno postavo: Vse je že pripravljeno za naše fante. Tekmo proti Bravu bodo začeli:

Vidovšek, Ratnik, Crnomarković, Krefl, Lagundžić, Pilj, Doffo, Sešlar, Elšnik, Nukić, Pedro. Trenerju Albertu Rieri bodo s klopi na voljo: Pintol, Karamatić, Pascal, Sualehe, Kvesić, Aldair#verjamemvzmaje pic.twitter.com/ijCdwUDNLU — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 31, 2022 Strateg Brava Dejan Grabić se je odločil za naslednjo udarno enajsterico: Na mestnem derbiju v naslednji postavi. 💛💙#MiSmoBravo #enklubenadruzina pic.twitter.com/ksCe6XIJ48 — NK Bravo (@NKBravo) July 31, 2022

1. SNL, 3. krog: Petek, 29. julij:

Gorica : Radomlje 0:1 (0:1)

Hadžić 25. Sobota, 30. julij:

Domžale : Tabor 1:1 (1:0)

Vuk 14.; Tolić 90.+5 Nedelja, 31. julij:

Olimpija : Bravo 1:0 (0:0)

Ratnik 78.



20.15 Koper - Maribor

20.15 Celje - Mura

Kouter proti "svojim" v celjskem dresu

Nino Kouter je v preteklosti navduševal v črno-belem dresu, zdaj bo drugače. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V knežjem mestu bi bilo lahko na srečanju med ambicioznimi Celjani in ranjeno Muro, ki je v četrtek nesrečno izpadla iz Evrope, še kako zanimivo. Številni pogledi bodo usmerjeni v Nina Kouterja, donedavnega ljubljenca prekmurskega občinstva, ki se je pridružil celjskemu projektu, s katerim si bo tudi dobro napolnil žepe. Za zdaj še čaka prvo zmago. Celjani so dvakrat remizirali, tokrat pa želijo s pomočjo domačega igrišča spraviti pod streho vse tri točke.

Črno-bele, ki v zadnjih tekmah "nagajajo" svojim navijačem z napetimi dramami, v katerih se vedno ne najde prostor za srečen konec (po zmagi s 4:3 nad Domžalami je sledil nepričakovan izpad proti Ircem), imajo v nedeljo izvrstno priložnost, da čimprej prebolijo evropski neuspeh. Celjani jim predstavljajo velik motiv.

Za Koper zadeva le Kotnik. Prvenec Žiniča za Maribor?

Andreju Kotniku se v mestu ob Dravi nista cedila med in mleko. Foto: Guliverimage V nedeljo zvečer bo plenil pozornost tudi "superpokalni" obračun med Koprom in Mariborom. Oba kluba ga pričakujeta po evropskih porazih, s tem da so lahko bistveno boljše volje vijolice, saj imajo še dve zaključni žogici za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Koprčani so svojo edino zapravili in po podaljšku v Vaduzu izpadli proti klubu, ki tekmuje v drugi švicarski ligi. Kanarčki si ustvarjajo priložnosti, zadetkov pa skoraj od nikoder.

Edini, ki se je vpisal med strelca tako v 1. SNL kot Evropi, je Andrej Kotnik. Proti nekdanjemu klubu, pri katerem je doživljal burno obdobje svoje kariere, bo zagotovo poln motivacije. V mariborski obrambi bi lahko na desni strani debitiral Andraž Žinič in skušal nadoknaditi izgubo poškodovanega kapetana Martina Milca. Maribor je še zadnji slovenski klub v Evropi, kar bi bila lahko voda na mlin Kopru. Vijolice namreč v četrtek čaka še kako pomembno srečanje Maribora proti finskemu prvaku HJK Helsinki.

Tabor v zadnjih sekundah spravil v slabo voljo Domžale

Zadnjeuvrščeni Tabor je pod vodstvom Dušana Kosića v Domžalah osvojil prvo točko v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V Športnem parku v Domžalah je v soboto potekal derbi začelja. Domžale in Tabor sta se potegovala za prvo zmago v tej sezoni, na koncu pa ostala brez nje. Čustveni obračun, pred katerim so se nogometaši z minuto molka poslovili od legendarnega nogometaša in trenerja Domžal Filipa Filipovskega (1948 – 2022), se je razpletel brez zmagovalca.

Sprva je bolje kazalo rumeni družini. Najboljši strelec Domžal v zgodovini 1. SNL, izkušeni napadalec Slobodan Vuk, je v 14. minuti povedel gostitelje v vodstvo. To je bil že njegov 58. zadetek v prvi ligi. Domžalčani bi lahko v nadaljevanju povišali prednost, a je reprezentant Dominikanske republike Christian Schoissengeyr dvakrat zatresel vratnico.

Sežančani so v drugem polčasu pokazali bistveno več v napadu, skušali izenačiti rezultat, v izdihljajih srečanja, igrala se je že peta minuta sodnikovega podaljška, pa je po mojstrskemu diagolnemu strelu z okrog 13 metrov izenačil Hrvat Tom Alen Tolić. Domači strateg Simon Rožman je tako še tretjič zapored ostal brez zmage, zadnjeuvrščeni Tabor pa se je pod vodstvom Dušana Kosića veselil dragocene točke, ki mu pomeni ogromno pred nadaljevanjem sezone.

Radomlje po zmagi v Novi Gorici spet prve

Izbranci Nermina Bašića so v uvodnih treh krogih osvojili kar 7 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tretje dejanje napornega prvoligaškega maratona, kjer bo prvak znan šele čez slabo leto, se je začelo v petek v Novi Gorici. Pomerila sta se tekmeca, ki ju druži spoznanje, da sta drug za drugim osvojila drugoligaški naslov. Radomljani v sezoni 2020/21, Novogoričani sezono za tem. Če bo šlo vrtnicam v tej sezoni tako dobro, kot je šlo "mlinarjem", bodo lahko navijači štirikratnih slovenskih prvakov zelo zadovoljni. Prvi cilj povratnika v prvoligaško druščino je obstanek v elitni druščini.

A v petek so se zmage veselili gostje, tri točke je Radomljam pristreljal 23-letni bosanski napadalec Nedim Hadžić v 25. minuti tekme. Radomljani so se v prejšnji sezoni podpisali pod zgodovinski uspeh in prvič obstali v 1. SNL, v tej sezoni, ko še naprej poteka sodelovanje s splitskim Hajdukom, želijo storiti še korak več. Zdaj s sedmimi točkami celo vodijo v ligi.

Lestvica: 1. Olimpija 3 tekme - 9 točk

2. Radomlje 3 - 7

3. Gorica 3 - 3

4. Mura 2 - 3

5. Koper 2 - 3

6. Maribor 2 - 3

7. Bravo 3 - 3

8. Celje 2 - 2

9. Domžale 3 - 2

10. Tabor Sežana 3 - 1