Strelska toča na derbiju v Kopru, Mura našla recept za Domžale

V 19. krogu 1. SNL je bil v središču pozornosti dogajanje na Bonifiki, kjer je Olimpija s 4:2 (3:0) ugnala Koper, Zoran Zeljković pa se je tako veselil zmage nad svojim bivšim klubom. Mura je v obračunu za šesto mesto na Fazaneriji z 1:0 odpravila Domžale. Na prvi tekmi dneva je Bravo z dvema goloma v zaključku tekme s 3:2 ugnal Rogaško. Jesenski prvak Celje je s 3:1 odpravil Aluminij in prednost pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo povišal na okroglih deset točk. Radomljani in Mariborčani se bodo v sklepnem dejanju 19. kroga spopadli šele v ponedeljek.

1. SNL, 19. krog:

Nedelja, 10. december:

Mura na Fazaneriji zaustavila Domžale

Nogometaši Domžal so končali svojo zmagovito serijo. Po štirih zaporednih zmagah so igrišče v Murski Soboti zapustili sklonjenih glav, tekmecem so morali po porazu z 0:1 spet prepustiti šesto mesto na prvenstveni lestvici. Statistični podatki so bili na strani Domžalčanov, ki pa prvič na gostovanjih letošnje sezone niso dosegli gola.

Mura je premagala Domžale. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Edini zadetek na tekmi je padel v 36. minuti, ko je zadel Žan Trontelj. Filippo Tripi mu je podal idealno žogo v globino, desni bočni igralec Mure je po desni strani stekel pred vratarja Gašperja Tratnika in mu med nogami poslal žogo v mrežo.

Olimpija na Bonifiki hitro pokazala zobe

Olimpija je v Kopru zanesljivo osvojila tri točke, s katerimi se je navijačem odkupila za domači spodrsljaj proti Bravu v prejšnjem krogu. Če je imela v zadnjih tekmah nekaj težav z učinkovitostjo, je bilo tokrat ravno nasprotno. Izkoristila je namreč večino svojih priložnosti, tri že v prvem polčasu, ko je opravila večino dela. Olimpija je že vodila s 4:0, Koper pa je zaostanek znižal z dvema enajstmetrovkama.

Koprčani so bili v prvih minutah nekoliko aktivnejši in nevarnejši, a v deveti minuti so povedli Ljubljančani, ki so kaznovali napako Koprčanov pred vrati. Ahmed Ankrah je v kazenskem prostoru nespretno podajal žogo, do katere se je dokopal Raul Alexander Florucz, ki je obkrožen s tremi koprskimi igralci streljal iz obrata, ta ni bil močan, a natančen, žoga je ob levi vratnici končala v mreži. V prvem polčasu so Ljubljančani zadeli še dvakrat, v 31. minuti je po kotu, ki ga je izvedel Florucz, z glavo gol dosegel Marcel Ratnik, drugega pa po protinapadu Florucz, ta je izkoristi prodor in podajo Davida Sualeheja in s strelom z desne strani s pomočjo vratnice še enkrat premagal Koprivca.

Prvo ime tekme je bil Raul Alexander Florucz, ki je dosegel dva gola, pri drugem golu pa je bil podajalec. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je v 54. minuti zadela še četrtič in praktično odločila dvome o zmagovalcu. Po protinapadu je praktično vse sam naredil Nemanja Motika, na koncu se je odločil za strel, ta je bil dovolj močan in natančen, da je zagotovil novo menjavo rezultata. V 70. minuti pa so domači vendarle znižali zaostanek. Ivan Posavec je v kazenskem prostoru storil prekršek, najstrožjo kazen pa je izkoristil Nardin Mulahusejnović. To pa ni bila edina enajstmetrovka za gostitelje na tekmi. Ob koncu tekme so po prekršku Ratnika dobili še eno, tudi Bede Osuji jo je zanesljivo izvedel in postavil končen izid.

Zmaji so z zmago prekinili niz treh tekem v vseh tekmovanjih brez zmage. Manj točk od pričakovanj imajo na svojem računu Koprčani, ki so pod vodstvom Safeta Hadžića na zadnjih štirih srečanjih osvojili zgolj točko. Hadžić je na trenerskem položaju v Kopru nasledil prav Zeljkovića.

Gradišek v nekaj minutah do preobrata, a ...

Luka Štor je na prvi tekmi med Bravom in Rogaško v Ljubljani zadel že po 24 sekundah. Tokrat je pokvaril načrte gostom v drugem polčasu, ko je izenačil na 2:2. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski prvoligaški spored se je začel v Spodnji Šiški. Na najmanjši zelenici v 1. SNL je Bravo po preobratu v zadnjih minutah s 3:2 ugnal Rogaško.

Gostje so v 38. minuti ostali brez trenerja Oskarja Drobneta, ki je izgubil živce, saj so ga zmotile nekatere sodniške odločitve. Matej Jug mu je pokazal dva rumena kartona. Tik pred koncem prvega dela pa se je vendarle zatresla mreža. Maloštevilno občinstvo je z izvedbo prostega strela navdušil Jakov Gurlica. 19-letni hrvaški branilec je premagal Roka Vodiška in se razveselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Rogaška je po prvem polčasu zaostajala v Ljubljani, a nato poskrbela za preobrat, na koncu pa kljub temu ostala praznih rok. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

V drugem polčasu pa je sledil preobrat gostov. Mladi slovenski reprezentant Nejc Gradišar je v nekaj minutah popeljal Rogaško v vodstvo z 2:1. Najprej je Matijo Orbanića premagal iz igre, nato pa še z bele točke. Pri obeh zadetkih je imel prste vmes tudi Oliver Kregar. A veselje Rogaške ni trajalo dolgo, saj so gostitelji v zaključku pripravili preobrat. Luka Štor je bil v 84. minuti že v skoraj izgubljenem položaju po podaji Kavčiča, a je potem z diagonalnim in natančnim strelom izenačil. Pet minut pozneje pa je Matej Poplatnik zadel za zmago Brava, ko je med padcem s sredine črte na desni strani kazenskega prostora poslal žogo v prazno mrežo, saj je šel vratar gostov pred tem v posredovanje za preprečevanje protinapada že iz gola.

Celjani so bili boljši od Aluminija. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Uvodna tekma 19. kroga, s katerim se uradno začenja druga tekmovalna polovica Prve lige Telemach v sezoni 2023/24, se je igrala v Kidričevem, kjer so Celjani s 3:1 odpravili domači Aluminij.

Nogometaši Celja so dosegli največji uspeh v zgodovini kluba leta 2020, ko so postali državni prvaki. V tej sezoni bi lahko ponovili podvig. Imajo lepo prednost pred zasledovalci, jesenski naslov so si matematično zagotovili že po remiju Olimpije z Bravom v nedeljo, danes pa so branilcem naslova iz Ljubljane pobegnili na +10. Statistika sporoča, da je šest od desetih jesenskih prvakov v zadnjem desetletju na koncu tudi osvojilo "kanto", kar je ohrabrujoč podatek za Celjane, še bolj pa jim je lahko všeč ta, da sta jesenska prvaka v zadnjih dveh sezonah šla uspešno do konca in postala državna prvaka.

Sezona Jesenski prvak Državni prvak 2022/23 Olimpija Olimpija 2021/22 Maribor Maribor 2020/21 Maribor Mura 2019/20 Olimpija Celje 2018/19 Maribor Maribor 2017/18 Maribor Olimpija 2016/17 Maribor Maribor 2015/16 Olimpija Olimpija 2014/15 Domžale Maribor 2013/14 Maribor Maribor

Na zahtevni, razmočeni in deloma zasneženi zelenici v Kidričevem sprva ni bilo veliko pravega nogometa. Celjani so nato povedli v 32. minuti, ko je po visoki podaji Žana Karničnika sam proti vratom s svoje polovice igrišča stekel Gregor Bajde, preigral vratarja Sama Pridgarja in zaključil za vodstvo Celja. Tega so Celjani povišali vsega dve minuti kasneje, ko je po podaji Luke Bobičanca z desne strani z volejem v osrčju kazenskega prostora zadel Damjan Vuklišević. Pridgar ob tem ni najbolje posredoval. Po nekaj priložnostih je nov zadetek Celja padel v 79. minuti, ko je Mark Zabukovnik po sijajnem strelu z okoli 22 metrov premagal nemočnega domačega vratarja. Tin Martić pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka z okoli šestih metrov le še omilil poraz domačih.

Maribor želi poglobiti krizo mlinarjev

Oliver Bogatinov in Ante Šimundža sta stara znanca. Danes se bosta po dolgem času pomerila kot tekmeca v 1. SNL. Foto: Mario Horvat/Sportida Sklepno dejanje 19. kroga bo šele v ponedeljek, ko se bosta na stadionu ob Kamniški Bistrici pomerila kluba iz Radomelj in Maribora. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo. Štirje zaporedni porazi so jih prikovali na osmo mesto. Radomljani izgubljajo stik z varno sredino razpredelnice, trener Oliver Bogatinov pa išče rešitev, kako predramiti varovance in jih popeljati do boljših, predvsem pa učinkovitejših predstav. Mlinarji že tri tekme zapored niso zadeli, kar je zelo slaba popotnica pred dvobojem z motiviranim Mariborom, ki želi do konca jesenskega dela dobiti vse preostale tekme, nato pa spomladi vstopiti v boj za (naj)višja mesta.

Strateg vijolic Ante Šimundža po zadnji tekmi (3:3 v Kopru) ni bil zadovoljen, v slabo voljo ga je spravila zlasti neodločnost v obrambi. "Ko Maribor zabije tri gole v Kopru, to pomeni, da je bila igra v napadu na visoki ravni. Kar zadeva igro v fazi obrambe in miselnost, pa sta bili zelo mizerni. Ena napaka se zgodi. Da pa se dve ali celo tri, je nedopustno. To se Mariboru ne sme zgoditi," je opozoril. V ekipo se po odsluženi kazni vračata prvi vratar Ažbe Jug in zvezni igralec Blaž Vrhovec, ki se je izkazal na večnem derbiju z Olimpijo (3:1). Dvoboj v Domžalah se bo v ponedeljek pod žarometi začel ob 17.30.

1. SNL, 19. krog:

Sobota, 9. december:

Nedelja, 10. december:

Ponedeljek, 11. december:

Lestvica: