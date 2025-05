Udobno zalivanje, nevidno shranjevanje!

Vsaka kapljica vode obljublja rast, omogoča živahno cvetenje in podarja sočno letino. Še posebej v večjih vrtovih pogosto naletimo na težavo, kako vodo dostaviti do žejnih rastlin, hkrati pa to opraviti hitro in udobno. Pospravljanje vrtne cevi po zalivanju je najbolj nadležno opravilo, še posebej, če je ležala na vlažni zemlji. Cev, razprostrta po tleh, hitro postane ovira, ob katero se lahko spotaknemo.

Novi GARDENA Podzemni nosilec za cev RollUp M ni tipičen vrtni pripomoček; to je mojster preobrazbe. Nosilec je odlična izbira za srednje velike vrtove, podzemni model RollUp pa deluje naravnost iz tal. Nameščen je pod površino na vrtu in le diskreten pokrov izda njegovo prisotnost na vrtu.

Cev za zalivanje vrta, dolga 20 metrov, je pripravljena za uporabo v trenutku in tudi izgine brez sledu, ko svojo nalogo opravi. GARDENA Podzemni nosilec za cev RollUp M ne kazi vrta in estetike vaše zelene oaze.

Brezhibno se lahko integrira v teraso, skrije med najljubše cvetlice ali umesti na manj vidnem delu vašega vrta. Nosilec omogoča dva načina priklopa, in sicer s priključno cevjo ter pipo ali pa ga priključite v cevovodni sistem GARDENA. Zasnovan je za vse letne čase, saj je konstrukcija odporna proti zmrzali in UV-žarkom in zagotavlja zanesljivost vse leto. Cevni modul je enostavno odstranljiv, kar omogoča enostavno čiščenje ali varno shranjevanje v zimskih mesecih.

Podzemni nosilec za cev RollUp M je idealen za sodoben in funkcionalen vrt, odstranljiv cevni modul pa omogoča lahkotno čiščenje. Foto: Gardena

Integriran sistem za navijanje poskrbi, da se 20-metrska cev gladko odvije in varno navije po vsaki uporabi, brez pregibov, vozlov ali zapletanja. GARDENA Podzemni nosilec za cev RollUp M je alternativa stenskim ali vrtnim nosilcem in omogoča, da se vrtna cev nevidno spoji s pokrajino, je vedno na dosegu roke, a nikoli ne ovira pogleda.

Podzemni nosilec za cev RollUp M se lahko umesti ob terasi, med rastline ali na vrtu in omogoča dva načina priključitve. Foto: Gardena

Za vse, ki nimajo velikih vrtov, je tukaj že preverjeni GARDENA stenski nosilec za cev RollUp XL , ki omogoča udobno zalivanje in hkrati poskrbi za urejeno shranjevanje cevi.

Med uporabo se cev odvija po kratkih korakih, kar preprečuje nenamerno navijanje nazaj. Z vrtljivostjo do 180 stopinj se cev prilagodi vašemu gibanju, brez vozlanja ali pregibanja. Po uporabi se prisloni ob steno hiše in vas ne ovira. Močna, kakovostna vzmet omogoča enostavno in zanesljivo navijanje po uporabi.

Če pa želite popolno svobodo na vrtu, je tu GARDENA vrtni nosilec za cev RollUp M . Lahko ga namestite kjerkoli na vrtu, saj se vrti za 360 stopinj – tako dosežete tudi najbolj oddaljen kotiček vrta.

Stenski nosilec RollUp se vrti za 180° in poskrbi za udobno zalivanje vrta brez vozlanja cevi. Foto: Gardena