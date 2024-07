Potešite žejo vrta

Učinkovito hlajenje

Vrtne prhe in brizgalke poskrbijo za hitro in osvežilno zabavo na vrtu. Čeprav se želite ohladiti sredi dneva, bodo rastline na vrtu najbolj vesele obilnega jutranjega zalivanja. Zjutraj, ko so temperature nizke, je idealen čas za zalivanje, saj voda lažje prodre v globino in ne izhlapi ob stiku s toplim vrhnjim slojem. Zalivajte obilno, da voda doseže korenine in oskrbi rastline za ves dan. Če zalivate zjutraj, lahko varno zalijete tudi listje, ne da bi tvegali bolezni.

Premium večnamenska prha GARDENA zaliva s fino pršno meglico in je idealna za mlade sadike, zalivanje strnjeno posajenih površin, pa tudi cvetličnih korit. Pet različnih curkov zagotavlja učinkovito zalivanje in vrtno zabavo. Otroška igra ne pozna meja, zato se prod, pesek in blato pogosto znajdejo na terasi ali tlakovcih pred hišo. Oster in ploščat curek poskrbi tudi za močno in učinkovito čiščenje.

Premium večnamenska prha GARDENA ima pet različnih nastavitev za zalivanje ali čiščenje. Foto: Gardena

Zabava na travi

Vrtne zabave pogosto potekajo na travi, oddaljeni od terase, zato boste morali vodo tja speljati s pomočjo vrtne cevi. Čeprav se vrtne cevi na prvi pogled zdijo podobne, se razlikujejo po materialih in izdelavi. Teža vrtne cevi je odvisna od izdelave in materiala, kar lahko predstavlja oviro pri prenašanju. Prav zato je uporaba vrtnega vozička idealna rešitev, ki vam olajša delo in varno prepelje cev do želenega mesta na vrtu.

Voziček za cev CleverRoll L Easy GARDENA omogoča udobno prevažanje in shranjevanje vrtne cevi po velikih vrtovih. Velika kolesa in stojalo omogočajo stabilnost ter delo brez prevračanja, medtem ko zalivate vrtne in cvetlične gredice. Integrirano vodilo poskrbi za lahkotno in enakomerno navijanje cevi ter čiste roke.

Voziček za cev CleverRoll L Easy GARDENA omogoča prostorsko varčno shranjevanje cevi in zalivanje brez napora. Foto: Gardena

Voda za vrt in najmlajše

Da se lahko vrt osveži, vaši najmlajši družinski člani pa poigrajo, mora biti dostop do vode na vrtu čim preprostejši. Ker so nekatere cevi težke, okorne in toge, jih otroci težko prenašajo po vrtu, cevi pa se lahko tudi zapletejo in voda preneha teči. Otroci težko upravljajo vodno cev ali voziček, zato je smiselno razmisliti o namestitvi nosilca za cev kar v sredini vrta.

Vrtni nosilec za cev RollUp S GARDENA se enostavno namesti na poljubni lokaciji na vrtu. Ker se vrti za 360 stopinj, omogoča udobno zalivanje in otroško igro brez zapletanja cevi. Visokokakovostna vzmet z dolgo življenjsko dobo zagotavlja zanesljivo navijanje in priročno shranjevanje cevi. Odporen je proti UV-sevanju in zmrzali, zato ga lahko pustite zunaj vse leto.

Vrtni nosilec za cev RollUp poskrbi za udobno zalivanje rastlin na oddaljenih delih vrta. Foto: Gardena

Tudi trata potrebuje nego

Morda se zdi, da je trava odporna proti suši, vendar v vročih mesecih prav tako potrebuje vodo za ohranjanje vitalnosti. Kot živi organizmi tudi trave potrebujejo ustrezno osvežitev za ohranjanje zdravja, strukture, lepe barve in odpornosti proti škodljivcem. Pomanjkanje vode lahko privede do porjavelosti, suhosti in zmanjšane odpornosti proti boleznim, kar vpliva na videz in funkcionalnost.

Premium impulzni, krožni in sektorski zalivalnik GARDENA popolnoma samodejno zaliva velike površine trat do 490 kvadratnih metrov. Zalivalnik je izjemno stabilen in se enostavno namesti na poljubni lokaciji na vrtu. Zagotavlja natančno razporeditev vode in optimalno zalivanje zelenice, kar spodbuja rast in zdravje travnih bilk. Pa tudi vaši najmlajši se bodo z veseljem poigrali pod nežnim curkom zalivalnika

Premium impulzni, krožni in sektorski zalivalnik GARDENA poskrbi za enakomerno zalivanje večjih travnih površin. Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.