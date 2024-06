Sproščujoči dotik narave

Vonj cvetja, omamne vonjave zelišč in sladki sadeži očarajo vse ljubitelje vrtov. Zdravilne oaze, ki si jih želimo občutiti in doživeti, pritegnejo vse, ne glede na starost. Vrtovi so že dolgo zatočišče ljubiteljev narave in tudi naključnih obiskovalcev. Vrtnarjenje predstavlja potovanje čutil, pomirja in širi obzorja. Lepo urejen vrt dviguje samozavest, osrečuje, spodbuja počitek in slavi življenje. Je navdih in prostor za umik ter nabiranje notranje moči.

Foto: Gardena

Dotik narave

Ko hodimo bosi po travi, doživimo povezanost z naravo in sprostitev. Terapevtska masaža stopal ob drobnih kamenčkih ali peščenih poteh ponuja ugodje. Vzdrževanje zdrave trate zahteva redno košnjo, v suhih poletnih mesecih pa je ključno zagotoviti tudi optimalno količino vode.

Poskrbite, da na vrtu ne bo zastajanja vode in luž ter da bodo tla enakomerno vlažna. Trava ima kratke korenine in za oskrbo potrebuje veliko vode. Brez zadostne količine vode se korenine izčrpajo, postanejo šibke in se osušijo. Za optimalno vpijanje vode zalivajte ponoči in zgodaj zjutraj, saj ohlajena zemlja najbolje vpija vlago.

Da boste lahko zjutraj poležali malce dlje, vam pri zalivanju ob zgodnjih urah pomaga GARDENIN zalivalni računalnik Bluetooth®. Kot nalašč za vse ljubitelje udobja, saj omogoča priročno upravljanje namakalnega sistema kar s pametnim telefonom. Za zalivanje trate lahko nanj povežete GARDENIN pravokotni zalivalnik AquaZoom L, ki poskrbi za učinkovito zalivanje velikih travnih površin do 350 kvadratnih metrov, brez zastajanja vode. Edinstvena oblika zagotavlja trdno oporo na tleh, zalivanje želenega območja pa nastavite priročno z drsniki. AquaZoom L je odporen na zmrzal in UV, vodni kamen pa odstranite z mehkih šob kar s prsti.

GARDENIN pravokotni zalivalnik AquaZoom L omogoča priročno zalivanje večjih travnih površin do 350 kvadratnih metrov, brez zastajanja vode. Foto: Gardena

Sprostitev v zelenju

Medtem ko travne površine še naprej uživajo v osvežujoči vodi, ne smemo pozabiti na druge rastline na vrtu. Nega rastlin v posodah zahteva posebno pozornost, rastline pa vas obdarijo z lepšim zunanjim prostorom. Rastline v posodah na terasi so vedno izpostavljene pomanjkanju vode. Zemlja se med pripeko v posodah hitreje posuši, pretirano zalivanje brez ustrezne drenaže pa lahko privede do gnitja korenin.

GARDENINA večnamenska pršilka Classic ima tri oblike curka in omogoča zalivanje vaših lončnic ter gredic z nežnim pršenjem. Mehka prha, peneči curek in devettočkovni močni curek zagotavljajo prijetno zalivanje na vrtu ter čiščenje okoli hiše. Za lahkotno delo poskrbi brezstopenjsko nastavljiv pretok vode.

GARDENINA večnamenska pršilka Classic ponuja nežno pršenje za zalivanje rastlin na balkonu ali terasi. Foto: Gardena

Vrt potrebuje premišljeno načrtovanje in redno vzdrževanje. GARDENINA aplikacija myGarden je brezplačno orodje, ki vam omogoča ustvarjanje načrta vrta. S pomočjo aplikacije lahko načrtujete postavitev gredic, trate, rastlin, dreves, vrtnega pohištva in še več. Poleg oblikovanja okolice vam aplikacija tudi pomaga pri samodejni postavitvi namakalnih sistemov za optimalno oskrbo rastlin z vodo.

GARDENIN myGarden je brezplačno spletno orodje za načrtovanje in izris vašega vrta. Foto: Gardena

Tudi vse rastline, ki so na vrtu daleč od pipe, potrebujejo redno oskrbo in nego. Prenašanje težkih vrtni cevi je lahko naporno, da si olajšate delo pa vam je na voljo GARDENIN vrtni nosilec za cev RollUp M. S pomočjo priložene konice se poljubno namesti na vrtu, premišljena višina pa ne ovira košnje robotske kosilnice. Nosilec poskrbi za priročno ročno zalivanje rastlin, saj vrtenje za 360 stopinj omogoča prožno zalivanje vseh oddaljenih kotičkov vrta. Poskrbi za preprosto navijanje in shranjevanje cevi po koncu zalivanja. Konec pripogibanja, ročnega navijanja, zapletanja cevi in umazanih rok.

GARDENIN vrtni nosilec za cev RollUp poljubno namestite na vrtu, saj se v tla pritrdi s priloženo konico. Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA.