Olimpija velika neznanka, Kopru se nasmiha naslov

Prvoligaški nogometni klubi danes vstopajo v drugo polovico prvenstva. Vodilni Koper bo v uvodnem dejanju 19. kroga gostoval v Kidričevem, z morebitno zmago bi si že skoraj zagotovil jesenski naslov, nato bo Mura po sanjskem tednu, v katerem jo je zagodla Tottenhamu in vijolicam, skušala poglobiti rezultatsko krizo Tabora, zvečer pa se bosta v štajerskem derbiju udarila Celje in Maribor. Nedelja je rezervirana za spopade klubov iz Ljubljanske kotline. Bravo bo pričakal Radomlje, Domžale pa Olimpijo, ki ni odigrala tekme že vse od 7. novembra.

Koper korak do jesenskega naslova

Trener Aluminija Oskar Drobne je v tej sezoni že premagal Koprčane. Na Bonifiki se je razveselil zmage s 3:1. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Kidričevem. Aluminij je prejšnji mesec odlično izkoristil prednost domačega igrišča. Premagal je tako Olimpijo kot tudi Tabor. Po zadnji zmagi nad Sežančani, po kateri so bili v taboru gostov jezni nad določenimi sodniškimi odločitvami, zlasti spornem prekršku Aarona Kačinarija, po katerem je Aljaž Krefl z bele točke dosegel zmagoviti gol za Štajerce (3:2), se je Aluminij povzpel na osmo mesto, zdaj pa ga čaka še zadnja letošnja tekma pred domačim občinstvom.

''Tekma bo povsem specifična, glede na vremenske razmere se ne bo dalo veliko igrati. V letošnji sezoni smo že trikrat igrali s Koprom, ampak to ne bo niti približno podobna tekma, kot smo jih navajeni proti njim,'' sporoča trener Aluminija Oskar Drobne, ki je v pokalu po hudem boju izpadel proti Koprčanom, a nato izbrancem Zorana Zeljkovića vrnil z obrestmi na Bonifiki, ko je presenetil favorita s 3:1. Primorci prihajajo v Kidričevo brez kaznovanega Žana Beširja, na krilih treh zaporednih zmag, s katerimi so si povzdignili samozavest, Maks Barišić pa je še povišal prednost na lestvici najboljših strelcev (11 zadetkov), pa želijo preskočiti še oviro na Štajerskem.

Maks Barišić je v dresu Kopra v jesenskem delu dosegel že 11 zadetkov. Pred najbližjimi zasledovalci na lestvici najboljših strelcev v 1. SNL ima ogromno prednost. Foto: Ana Kovač

Aluminiju želijo vrniti za boleč poraz na Bonifiki, ob sosledju še nekaterih drugih rezultatov pa bi si lahko z današnjo zmago že zagotovili naslov jesenskega prvaka, kar bi bila lepa nagrada za Zeljkovićevo četo, ki jo bo še drugič zapored (po ''vaterpolu'' v Spodnji Šiški) pozdravila zelo zahtevna igralna površina. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, sodnik Bojan Mertik pa bo računal tudi na asistenco VAR.

Muri gre vse kot po maslu, Taboru pa ravno obratno

Kdo se bo veselil danes? Ante Šimundža ali Dušan Kosić? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob 17. uri se bo začel dvoboj v Fazaneriji, kjer v zadnjih dneh ne manjka pozitivne energije. Slovenski prvaki so po sanjskem tednu, v katerem so najprej v Ljudskem vrtu šokirali bogatega angleškega velikana Tottenhama (2:1), osvojili prve evropske točke v konferenčni ligi in si prislužili nagrado v vrednosti pol milijona evrov, nato pa v domačem derbiju pred domačim občinstvom premagali še velikega tekmeca NK Maribor (3:1) in mu še enkrat več v koledarskem letu 2021 pokvarili večer, željni novih uspehov.

V Mursko Soboto prihaja ranjena sežanska zasedba, ki je priča neverjetno skromnemu nizu v 1. SNL. Brez zmage je že devet zaporednih srečanj, nazadnje, ko je ostala praznih rok v Kidričevem, je bil to že njen šesti zaporedni poraz. V spopadu dveh trenerjev, ki sta kot zadnja v Sloveniji popeljala kluba do naslova prvakov (Ante Šimundža z Muro 2021 in Dušan Kosić s Celjem leta 2020), je favorit Mariborčan. Varovance opozarja, naj pozabijo na evforijo, ampak se osredotočijo na vsako tekmo posebej. Pred črno-belimi je še naporen december, saj jih bo prihodnji teden pot ponesla tudi na Nizozemsko. Za še boljšo voljo je v taboru prvakov poskrbela vedno boljša pripravljenost Luke Bobičanca, ki okreva po poškodbi in bi se prihodnji teden že lahko pridružil treningom. Ravno pred sklepnim dejanjem jesenskega dela, ko se bo Mura mudila pri vodilnem Kopru.

Amadej Maroša je v zadnjem tednu prispeval za Muro še kako dragocena zadetka proti Tottenhamu in Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sežančani, ki imajo že tako velike težave z zdravstvenim stanjem igralcev, prihajajo v Prekmurje brez kaznovanega Kevina Grobryja. ''Zapadli smo v negativni moment, a se v nogometu takšne stvari pač dogajajo. Takšen položaj ni bav-bav, moramo stisniti glave, kajti kakovosti imamo dovolj in tudi vzdušje v slačilnici ostaja dobro,'' sporoča Jan Koprivec. Izkušenega vratarja, tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta, čaka danes veliko dela, veliko nevarnost predstavlja zlasti Amadej Maroša, ki je na zadnjih tekmah dosegal odločilne zadetke Mure. Da bi lahko Tabor vseeno presenetil favorita, nakazuje razplet iz uvodnega kroga prvenstva, ko so češnjice presenetile prvaka in ga v gosteh odpravile s kar 3:0! Glavni sodnik dvoboja bo Dejan Balažič.

Že 106. štajerski derbi

Simon Sešlar jo bo skušal zagosti klubu, s katerim je kot igralec dosegal imenitne uspehe. Foto: Grega Valančič/Sportida Štajerski spopad v Celju se bo začel ob 20.15, pravico bo delil Rade Obrenović. Celjani so v uvodni polovici prvenstva pričakovali boljše rezultate. S trenutnim sedmim mestom niso zadovoljni. S kadrom, ki je poleti doživel občutne spremembe in so v knežje mesto prispeli številni novinci, izstopali so zlasti tisti mlajši, pred katerimi naj bi bila svetla prihodnost, še ne posegajo po tistih mestih, ki bi si jih želeli.

Če ne bodo premagali Maribora, bodo jesenski del zagotovo končali v spodnji polovici razpredelnice. Zato je pred Simonom Sešlarjem še kako pomemben spopad. Proti Mariboru, klubu, pri katerem se je dokazoval tudi v elitni ligi narodov, bo skušal dokazati, da si na klopi Celja zasluži priložnost tudi v spomladanskem nadaljevanju sezone. To bo že 106. spopad edinih slovenskih klubov, ki v 1. SNL nastopata od začetna državne samostojnosti in še nista izpadla iz prve lige.

Pri gostiteljih bosta manjkala poškodovana Žan Medved in Florijan Raduha, pri Mariborčanih, ki so na zadnjem gostovanju v Murski Soboti ostali brez točk (1:3) in tako doživeli prvi poraz v domačem prvenstvu pod vodstvom Radovana Karanovića, pa bo najverjetneje manjkal Nino Žugelj.

Ažbe Jug je bil dolgo časa nepremagan na prvoligaških zelenicah, nato pa v Fazaneriji prejel kar tri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za razliko do gostovanja v Fazaneriji bodo vijolice okrepljene, saj se v zvezno vrsto vrača reprezentant Blaž Vrhovec, za nastop bosta kandidirala tudi Hrvat Marko Alvir in mladi napadalec Žan Vipotnik. ''Celjani so med sezono dvignili nivo igre in na to tekmo se temeljito pripravljamo, toda razplet bo v največji meri odvisen od nas,'' poudarja Karanović, pred katerim je zadnje gostovanje v letu 2021. Če ga bo opravil z odliko, bo ostal v igri za jesenski naslov.

Bravo brez domače zmage že več kot tri mesece

Dejan Grabić in Rok Hanžič sta uspešno sodelovala pri NK Bravo. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bodo nastopili le klubi iz Ljubljanske kotline. Začelo se bo zelo zgodaj, v času kosila, ko se bosta v Spodnji Šiški spopadla Bravo in Radomlje. Obeta se dvoboj velikih prijateljev, nekdanjih sodelavcev, Dejana Grabića in Roka Hanžiča. Za zdaj je Grabić še nepremagan, na dveh tekmah je osvojil štiri točke, Bravu pa kaže na lestvici imenitno, saj kljub zadnjemu porazu na dvoboju ''vaterpola'' proti Kopru še vztraja na mestih, ki vodijo v Evropi.

To bi bil zgodovinski dosežek mladega ljubljanskega kluba, ki bi bil lahko še višje, če bi v zadnjem obdobju bolje izkoriščal prednost domačega igrišča. V Šiški je padel v rezultatsko krizo, na zadnjih petih domačih tekmah je osvojil le točko in dosegel le en zadetek. Zadnjič so se na stadionu ŽAK veselili zmage 22. avgusta, ko je v mestnem obračunu padla Olimpija (2:0).

Radomljam gre v tej sezoni bolje v gosteh kot doma. Na gostovanjih so osvojili 10, na stadionu v Domžalah pa le 6 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nedeljo se Bravu tako obeta lepa priložnost za prekinitev skromnega niza, saj prihajajo v goste zadnjeuvrščene Radomlje. Mlinarji nimajo ničesar izgubiti, po porazu z Domžalami jo želijo zagosti drugem prvoligaškemu klubu, ki v Sloveniji prisega na rumeno barvo. Dvoboj se bo začel ob 13. uri, glavni sodnik bo Božo Kondić.

Sosedski derbi, ki rad osreči navijače Olimpije

Ko gostuje Olimpija pri Domžalah, zelo pogosto zmaguje na prvoligaških tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 19. kroga 1. SNL bo zelo zanimivo v Domžalah. Športni park v Kamniški Bistrici, na katerem se zaradi Radomelj igrajo tekme v vsakem krogu državnega prvenstva, bo prizorišče derbija Ljubljanske kotline.

K sosedom prihaja Olimpija, ki je zaradi težav z okužbami Covid-19 prestavila zadnji tekmi (z Muro in Celjem), hkrati pa imela tudi otežene razmere za trening. Slednjih ni mogla v (po)polni zasedbi opraviti v tolikšnem obsegu, da bi se lahko lotila novih izzivov v želeni podobi, zato ostaja pred nedeljskim spopadom določena neznanka. Statistika pravi, da gre Ljubljančanom na gostovanjih pri Domžalah imenitno. Odkar so se v novi klubski preobleki leta 2009 vrnili med elito, so se pri Domžalah mudili 25-krat in vpisali kar 16 zmag.

Zmaji pod vodstvom Dina Skenderja ne dosegajo prepričljivih rezultatov. Zapravljajo številne priložnosti in ostajajo brez točk, nazadnje so tako nesrečno izgubili gostovanje v Kidričevem (zadnjo tekmo so odigrali 7. novembra!), novo vodstvo na čelu s predsednikom Adamom Deliusom pa še ni dočakalo tekme, na kateri bi Olimpija dosegla več kot zadetek.

Nejc Vidmar bo skušal v nedeljo prekrižati načrte nekdanjemu klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če želijo zmaji ohraniti stik z vrhom, morajo v Domžalah prekrižati načrte izbrancem Dejana Djuranovića, kar pa bo zelo zahtevno. Ne le zaradi preglavic, v katere so jih pahnile okužbe s Covid-19, ampak tudi zaradi odsotnosti poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika.

Domžalčani nimajo podrobnih informacij o Olimpiji

Dejan Georgijević je v tej sezoni dosegel štiri zadetke in je skupaj z Arnelom Jakupovićem in Senijadom Ibričićem najboljši klubski strelec Domžal. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Karantena in izpad pravih treningov je seveda vplival na fizično stanje, ampak mislim, da lahko izpolnimo zahteve in osvojimo tri točke,'' napoveduje Tomislav Tomić. Da Olimpija predstavlja svojevrstno neznanko, dokazujejo tudi besede napadalca Domžal Dejana Georgijevića: ''Podrobnih informacij o tem, kdo je nared in kdo ni, nimamo, a konec koncev je najpomembnejša naša podoba. Gledati moramo lastno igro,'' poudarja Srb, ki se je vpisal med strelce na zadnji tekmi proti Radomljam. Takrat se je izkazal tudi kapetan Senijad Ibričić, ki igra zadnjo sezono v 1. SNL, nato pa ga vleče v drugačne vode, saj bi se lahko oprijel vloge športnega direktorja.

V sklopu nedeljskega dvoboja v Domžalah bo potekala tudi humanitarna akcija Anina zvezdica, gledalci lahko vstopnico dobijo v zameno za vsaj dva prehranska izdelka z daljšim rokom uporabe. Hrana bo namenjena socialno ogroženim družinam.

1. SNL, 19. krog: Sobota, 4. december:

15.00 Aluminij – Koper

17.00 Mura – Tabor

20.15 Celje – Maribor Nedelja, 5. december:

13.00 Bravo – Radomlje

17.00 Domžale – Olimpija