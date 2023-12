Vročica pred derbijem se stopnjuje, Olimpiji se nazadnje v Ljudskem vrtu ni smejalo

Ko sta se Maribor in Olimpija nazadnje pomerila v večnem derbiju v Ljudskem vrtu, je zmaga ostala v Mariboru. Vijolice so 19. februarja 2023 premagale Olimpijo z 2:0.

Ko sta se Maribor in Olimpija nazadnje pomerila v večnem derbiju v Ljudskem vrtu, je zmaga ostala v Mariboru. Vijolice so 19. februarja 2023 premagale Olimpijo z 2:0.

Derbi začelja v Rogaški Slatini

Danes se bo prvoligaška karavana najprej ustavila v Rogaški Slatini, kjer se bosta že ob 13. uri v derbiju začelja spopadla Rogaška in Aluminij. Na lestvici ju ločijo štiri točke, tako da bi se črno-beli z zmago povsem približali Kidričanom. Za izbrance Oskarja Drobneta bi tako današnja zmaga štela dvojno.

Med Rogaško in Aluminijem se je vzpostavila zanimiva tradicija, da vedno zmaguje gost. Tako je bilo že v prejšnji sezoni v drugi ligi, tako je bilo tudi v prvem medsebojnem spopadu v tej sezoni, ko so črno-beli v Kidričevem poleti zmagali z 2:1. Takrat je Rogaška tudi proslavljala zgodovinsko prvo zmago v 1. SNL. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Po drugi strani pa bi lahko gostje, ki so v prejšnji sezoni v drugi ligi zaostali zgolj za Rogaško, a nato v dodatnih kvalifikacijah pokvarili načrte Gorici, z novim uspehom v Športnem centru Rogaška Slatina pobegnili zadnjeuvrščenemu klubu na +7, kar bi bil lep kapital pred nadaljevanjem sezone. Aluminij prihaja v zdraviliško mesto brez kaznovanega Tina Martića.

Sosedski obračun za sedmo mesto

Ob 15. uri se bosta za točke spopadla soseda, ki poznata odlično zelenico domžalskega Športnega parka, saj igrata na njej domače tekme. To bo neposredni obračun za sedmo mesto. Trenutno ga držijo Domžalčani, ki jih lahko v zadnjem obdobju skrbi slab izkupiček na tekmah proti mlinarjem. Izgubili so zadnje tri sosedske derbije.

Trener Oliver Bogatinov nerad pomni predzadnji spopad z Domžalami. Igrala se je tekma zadnjega kroga prejšnje sezone, Radomljani so resda v gosteh premagali Domžale, a je bil nato strateg mlinarjev vpleten v odmeven incident, ko so mu ob provokacijah takratnega športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića popustili živci in je prisolil klofuto nekdanjemu reprezentantu BiH. Zaradi tega v tej sezoni ni smel voditi mlinarjev na uvodnih štirih srečanjih. Foto: www.alesfevzer.com

Radomljani, ki so se za razliko od Domžalčanov v pokalnem tekmovanju prebili med 16 najboljših, v osmini finala pa jih čaka zelo zahteven izziv, gostovanje pri rekorderju tekmovanja Mariboru (devet naslovov), bodo tako danes na stadionu ob Kamniški Bistrici lovili četrto zaporedno zmago nad rumeno družino.

Celjani lahko pobegnejo Koprčanom na +12

Sobotni derbi 17. kroga bo potekal v knežjem mestu. Vodilni Celjani bodo ob 17.30 pričakali tretjeuvrščene Koprčane, pred katerimi imajo devet točk naskoka. Tako lahko izbranci Damirja Krznarja pobegnejo Primorcem na dvomestno prednost, z zmago pa bi pod dodaten pritisk postavili tudi najbližje zasledovalce, nogometaše Olimpije, ki jih v nedeljo čaka zahteven večni derbi v Mariboru. Celje je v tej sezoni v 1. SNL premagal že vse tekmece razen dveh klubov. Aluminija in … Kopra!

Domača reprezentanta Žan Karničnik in David Zec bosta vzporedno s tekmo zagotovo z velikim zanimanjem prisluhnila novicam iz Hamburga, kjer bo potekal žreb skupinskega dela Eura 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Celjanom gre v prvenstvu odlično, v pokalu pa so za razliko od kanarčkov, ki so zadnjo pokalno lovoriko osvojili ravno lani na stadionu Z'dežele, obstali že v 1/16 finala. Sanje o dvojni kroni so se tako v klubu, ki se za slovenske razmere ponaša z bajnimi finančnimi pogoji, že razblinile, nov uspeh proti Kopru, ki doživlja rezultatsko krizo in je pod vodstvom Safeta Hadžića izgubil dvakrat zapored, pa bi le še okrepil šampionske načrte. Gostje prihajajo v knežje mesto oslabljeni, zaradi kazni bosta manjkala Nardin Mulahusejnović in Ahmed Ankrah.

Mura že dolgo ni izgubila v Šiški

Nedeljski spored bosta ob 13. uri odprla Bravo in Mura. To bo spopad za peto mesto. Mladi ljubljanski klub se že dolgo nahaja v zgornji polovici razpredelnice, kar je velik uspeh za izbrance Aleša Arnola. Čeprav so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki, pa še to obe v gosteh, Bravo še vedno vztraja na visokem petem mestu.

V Šiški se obeta strelski obračun med Matejem Poplatnikom (na sliki) in Dardanom Shabanhaxjem. Prvi je prispeval pet, drugi pa šest zadetkov, tako da vztrajata tik pod vrhom lestvice najboljših strelcev, na kateri kraljuje z desetimi goli napadalec Olimpije Rui Pedro. Foto: www.alesfevzer.com

Tokrat bo želel prednost domačega igrišča vnovčiti proti Muri, ki pa je na zadnjih petih gostovanjih v Spodnji Šiški ostala neporažena. Prekmurci so zadnjič izgubili pri Bravu pred več kot tremi leti.

Šimundža: Naš cilj je, da se Olimpija v Ljudskem vrtu ne počuti dobro

Vrhunec pestrega nogometnega dogajanja v Sloveniji, Kekova četa bo v soboto izvedela imena tekmecev na Euru 2024 v Nemčiji, bo v nedeljo v Ljudskem vrtu. Maribor vstopa v derbi šele s četrtega mesta. Želel bi si, da bi bil bližje vrhu, a so ga neprepričljive predstave, rezultatske krivulje za zdaj ni uspel popraviti na bolje niti Ante Šimundža, močno oddaljile od vodilnega Celja. Zdaj prihaja priložnost, da Mariborčani vrnejo nasmešek na lica navijačev. Zmaga nad Olimpijo je vedno sladka, vijolicam bi prišla še kako prav.

Ante Šimundža bo v nedeljo vodil Maribor na prvem večnem derbiju po letu 2015. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Gre za največji derbi v Sloveniji. Ne glede na položaj na lestvici je to vedno derbi. Pričakujem dobro vzdušje in tekmo, ki lahko v navijaških očeh pomeni veliko. Mi smo osredotočeni nase, poskušamo biti karseda mirni, poiskati težave nasprotnika in pokazati naše dobre lastnosti," sporoča 52-letni Mariborčan. Zanj bo to prvi večni derbi po avgustu 2015. Takrat je proti Olimpiji, ki jo je vodil Marijan Pušnik, v Ljudskem vrtu izgubil kar z 0:3, nato pa zapustil vroči stolček. Dobrih osem let pozneje bo skušal premagati branilce slovenskega naslova in se jim na lestvici približati na šest točk zaostanka. "Naš cilj je, da se gostje v Ljudskem vrtu ne počutijo dobro," je še poudaril Šimundža. Po njegovem mnenju se varovanci približujejo izboljšanju podobe, morajo pa v napadu dodati še nekaj kakovosti, kakšno individualno potezo.

Zeljković: Takšne tekme se zmaguje

Mariborčani bodo naleteli na zelo razigranega in v 1. SNL nepremagljivega vratarja. Odkar je Denis Pintol med vratnicama zamenjal Matevža Vidovška, sploh še ni prejel zadetka. Nepremagan je že 457 minut, niz pa bo skušal nadaljevati tudi na vročem gostovanju na Štajerskem. Olimpija se sooča z napornim evropskim ritmom. V četrtek je na dvoboju, po katerem se je bolj kot o kakovostnem Lillu in dobrem odporu zmajev govorilo o slabo pripravljeni blatni zelenici, izgubila veliko moči. Maribor se je lahko med tednom v miru pripravljal na spopad z zmaji, Olimpija pa bo morala na derbiju poseči po spremembah, če bo hotela zadržati želeno stopnjo pripravljenosti.

Denis Pintol v tej sezoni v 1. SNL sploh še ni prejel zadetka. Lahko niz nadaljuje tudi v Ljudskem vrtu? Foto: www.alesfevzer.com

"Gremo tekmo po tekmo. Najprej se bomo posvetili Mariboru, nato bomo razmišljali, kako naprej. Želimo se čim bolje regenerirati in ustrezno pripraviti na veliki derbi. Takšne tekme se zmaguje. Hkrati takšni dvoboji tudi veliko prinašajo. V vseh pogledih. Verjamem, da nam bodo pri tem pomagale tudi evropske izkušnje. Že kot igralec sem komaj čakal derbi in tako je tudi tokrat, ko delujem v drugačni vlogi," je po porazu z Lillom poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković, ki bo v nedeljo prvič okusil čar večnega derbija še kot trener. Zaradi kartonov ne bo mogel zeleno-belim pomagati Portugalec David Sualehe.

Dvoboj, ki bi lahko prijetno napolnil tribune Ljudskega vrta, v Maribor se odpravlja tudi veliko navijačev Olimpije, se bo začel ob 15. uri. Glavni delivec pravice bo Aleksandar Matković.

