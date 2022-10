Veselje Olimpije v derbiju proti bledemu Mariboru, ki je prejel rdeč karton

V derbiju kroga je Olimpija z zadetkom Maria Kvesića v sodnikovem podaljšku drugega polčasa prišla do velike zmage. Strel z bele točke je pretopil v zadetek in razveselil navijače Olimpije, ki so dvakrat dodobra prekinili večni derbi, zaradi česar je moral glavni sodnik Dragoslav Perić obakrat krepko podaljšati igro. V drugem celo za dvanajst minut.

Velika zmaga nogometašev Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Maribor tokrat ni bil enakovreden tekmec, saj so imeli Ljubljančani pobudo. Povrhu vsega so aktualni prvaki drugi del igrali z nogometašem manj. Zaradi grobega prekrška ob izteku prvega dela je bil namreč izključen Sven Šoštarič Karić.

Številčnejšo premoč je v nadaljevanju Olimpija izdatneje izkoriščala, prihajala do priložnosti, tri so bile zelo lepe, vendar je Ažbe Jug vselej odlično odreagiral. Za napadalni pristop je bila nagrajena torej povsem v zaključku, ko je v domačem kazenskem prostoru z roko igral branilec Maribora Nemanja Mitrović. S pomočjo VAR-a je glavni sodnik dosodil strel z bele točke, ki ga je Kvesić kronal z zadetkom, Olimpija pa je Mariboru zdaj pobegnila že za velikih 16 točk.

Pretep navijačev pred derbijem

Kot poročajo Slovenske novice, je prišlo do spopada med navijači pred večernim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Iz PU so obvestili, da so bili okoli 13.30 obveščeni o pretepu med večjo skupino oseb na območju Viča. Po informacijah, s katerimi razpolagajo, so ugotovili, da je večja skupina moških stopila do osebe in jo začela pretepati. Oškodovanemu, ki ima lažje poškodbe, je pomagal drug moški prisoten na kraju, nakar se je večja skupina razbežala.

V Ljubljani se je že zmračilo. Zvečer bo v Stožicah večni derbi med vodilnim klubom @PrvaLigaSi @nkolimpija in branilcem naslova @nkmaribor. Gostujoči navijači, takole se jih sliši na daleč, se bližajo stadionu. Do začetka derbija še 45 minut. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/34gvkCoTi2 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 15, 2022

Policija je v neposredni bližini izsledila 48 oseb, ki so pripadniki ene izmed navijaških skupin in so si zvečer nameravali ogledati derbi v Stožicah med Olimpijo in Mariborom. V skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije je celotni skupini izrečen ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev, še poročajo Slovenske novice.

Policisti pri pregledu odkrili več pirotehničnih izdelkov, bokser, druge predmete …