Dob drugič zapored premagal vodilno ekipo lige

Nogometaši Roltek Doba so strup za vodilne ekipe 2. SNL. Potem ko so prejšnji teden na zaostali tekmi presenetili do takrat vodilno Krko, so zdaj v 12. krogu s 3:2 premagali še Aluminij, ki je bil na vrhu po 11 krogih.

Dobljani so do zmage prišli po velikem preobratu, saj po 28 minutah gostje po golih Jakova Katuše in Daniela Skibe vodili z 2:0. Gole za gostitelje so dosegli Gašper Petek v 38., Gašper Černe v 52. in Luka Gajič v 60. minuti. Aluminij je od 68. minute igral z igralcem manj, sodnik je namreč izključil Andraža Borovnika.

Dvanajsti krog 2. SNL bo minil v znamenju prekmurskega spopada Beltinčanov in Lendavčanov, sosedski obračun čaka tudi Krko in Krško.

2. SNL, 12. krog: Petek, 14. oktober:

Roltek Dob : Aluminij 3:2 (1:2)

Petek 38., Černe 52., Gajič 60.; Katuša 12., Skiba 28. Sobota, 15. oktober:

15.00 Kety Emmi&Impol Bistrica - Triglav

15.00 Jadran Dekani - Brinje Grosuplje

15.00 Primorje - Ilirija 1911

16.30 Krka - Krško Nedelja, 16. oktober:

15.00 Vitanest Bilje - Rogaška

15.00 Beltinci Klima Tratnjek - Nafta 1903

15.00 Rudar Velenje - Fužinar Vzajemci