V Mariboru zvoni alarm, sanjska priložnost za Celjane

Damir Krznar doživlja najtežje trenutke, odkar je prevzel vodenje mariborske ekipe. Vijolice so v zadnjih petih nastopih brez zmage. Osvojile so le dve točki, v četrtek pa v Ljudski vrt prihajajo Radomlje z Oliverjem Bogatinovom.

1. SNL, 10. krog:

Sreda, 27. september:

Nov nogometni praznik v Rogaški Slatini

Danes se bo začelo zares ob 15. uri v Rogaški Slatini. Zanimivo je, da Rogaška na nobeni od "domačih" tekem v Krškem ni izgubila. Remizirala je tako proti Mariboru kot tudi Radomljam, ko se je prvoligaški nogomet po treh desetletjih le vrnil v Rogaško Slatino, otvoritvene slovesnosti se je na tekmi z Muro udeležil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, pa je Drobnetova četa izgubila.

Dvoboj na prenovljenem stadionu v Rogaški Slatini se bo začel ob 15. uri. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Z igro pa v deževnem vremenu v prenovljenem Športnem centru Rogaška Slatina proti Muri (0:2) ni razočarala. Vnema in motivacija sta bili na primerni ravni, v taboru drugoligaških prvakov, kjer še vedno verjamejo, da bo krovna zveza ugodila pritožbi in bodo lahko odigrali tudi tekmo v Kopru, pa bodo naredili vse, da tako želeno krstno domačo zmago v 1. SNL pozdravijo danes proti Bravu.

Prihaja eno najbolj pozitivnih presenečenj sezone, Šiškarji so nazadnje pokvarili načrt Olimpiji in nadaljevali imeniten niz domačih uspehov proti zmajem, ob zmagi s 4:2 pa je izstopal zlasti dvakratni strelec Martin Pečar. Zasedba Aleša Arnola dobro ve, po kaj se odpravlja na severovzhod Slovenije. Z novim uspehom bi se senzacionalno prebila celo na drugo mesto, Rogaško pa pahnila v težave, saj bi iz rok izpustila priložnost, da se prebije v varnejši del razpredelnice.

Celjani favoriti, Aluminij bi lahko izgubil že šestič zapored

Pestra nogometna sreda se bo nadaljevala v knežjem mestu, kjer se bo z vlogo absolutnega favorita spopadlo Celje. Vodilni klub bo gostil najslabšega, pri katerem bi se lahko stolček Roberta Pevnika, če se bo nadaljeval niz porazov (Kidričani so izgubili že petkrat zapored), močno zatresel. Aluminiju tako ne bo lahko, saj želijo Celjani zadržati prvo mesto vse do konca, trener Albert Riera pa s tem dokazati Sloveniji, da zmore po Olimpiji osvojiti naslov prvaka še s Celjani, kar bi njegovemu trenerskemu življenjepisu dodalo zelo vredno referenco.

Celjani v tej sezoni v 1. SNL v nasprotju s preostalimi devetimi tekmeci še niso doživeli poraza. Foto: Aleš Fevžer

Grofje so v prejšnjem krogu do treh točk prišli stežka, Radomljani so jih na stadionu Z'dežele kar namučili (1:0). Dokler se zmaguje in ohranja "šampionski" ritem, v knežjem mestu ne bi smelo biti večjih razlogov za nezadovoljstvo, če sploh, vseeno pa bi morali neporaženi Celjani, o tem priča tudi položaj na lestvici, na kateri med prvim in zadnjim vlada kar 16 točk razlike, priti do točk lažje kot v nedeljo. Zlasti zaradi dolge in široke klopi, pa tudi spoznanja, da se kar nekaj vodilnih posameznikov Celja, ki so še kako lačni zadetkov, že nekaj časa ni vpisalo med strelce.

Vseeno pa imajo svoje načrte tudi Kidričani. Lahko zaigrajo na noto sproščenosti, saj nimajo česa izgubiti, v tej sezoni pa so že pokazali, da se lahko dobro kosajo s Celjani. V prvem krogu ni manjkalo veliko, pa bi jih celo premagali (2:2). Je pa bilo to po drugi strani obdobje, ko je Riera šele spoznaval ekipo, igralci pa njegovo trenersko filozofijo. Zdaj, ko so Celjani vmes že izpadli iz Evrope, si lahko privoščijo več poučnih treningov, po katerih velja pričakovati še dvig forme. To pa je slab znak za vse tekmece, ki prihajajo k Celjanom.

Spopad edinih klubov, ki sta že menjala trenerja

V sredo zvečer se bodo udarile Domžale in Mura. Spomin na uvodni krog, v katerem je rumena družina v Fazaneriji zaostajala že z 0:2, nato pa pod vodstvom Simona Rožmana pripravila popoln preobrat in na koncu zmagala s 3:2, je še kako živ. V tem tako kratkem obdobju pa se je marsikaj spremenilo. Oba kluba sta zamenjala trenerja.

Mura je v zadnjem nastopu osvojila tri točke v Rogaški Slatini. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Domžalčane je po nepričakovano hitrem evropskem izpadu in Rožmanovem odhodu v Sarajevo prevzel Dušan Kosić, ki je nato potreboval kar šest tekem, da se je razveselil prve zmage, Mura pa se je po neposrečenem vstopu v sezono poslovila od Dejana Grabića, ki ga je začasno nasledil Darjan Slavic, pred kratkim pa je trenersko paličico prevzel Srb Vladimir Vermezović.

Prekmurci se bodo hoteli maščevati dvakratnim slovenskim prvakom za boleč poraz v Fazaneriji, Domžalčani pa so prepričani, da jim je zmaga nad Aluminijem okrepila samozavest. A to velja tudi za Muro, ki je v Rogaški Slatini pokvarila praznik gostiteljem in dobila slovenski derbi črno-belih. Zmagovalec dvoboja v Domžalah se bo spogledoval s prebojem v zgornjo polovico razpredelnice, se pa poraja resno vprašanje, ali bo sploh kdo osvojil tri točke, saj se je kar osem od zadnjih desetih gostovanj Mure pri Domžalah končalo z remijem.

Lahko Bogatinov poglobi krizo Mariborčanov?

V Ljudskem vrtu se je po novem neuspehu, domačem porazu proti Kopru (0:1), po katerem se je zaostanek Maribora za vodilnimi Celjani povečal na že devet točk, oglasil alarm. Navijači so nezadovoljni, trenerja, igralce in še koga drugega so večkrat pričakali žvižgi, nogometaši v vijoličastih dresih pa kljub prepričevanju javnosti, da dajejo vse od sebe, na zelenici ne prikazujejo predstav, kakršne bi navijači pričakovali od 16-kratnih slovenskih prvakov, državnih rekorderjev.

Marko Šuler in Oliver Bogatinov sta bila v preteklosti sodelavca. Foto: Vid Ponikvar

Športni direktor Marko Šuler sporoča, da med kriznim obdobjem ne bodo posegali po radikalnih ukrepih. Stolček Damirja Krznarja, ki je bil na srečanju s Koprom zadovoljen le s pristopom, kolektivnim duhom in borbenostjo v zadnjih 20 minutah, tako še ni ogrožen.

Prihaja pa dvoboj, na katerem navijači Maribora pričakujejo, da bi lahko vijolice prekinile neslaven niz. Na zadnjih petih tekmah so osvojile zgolj dve točki, osmouvrščeni Radomljani pa ponavadi na gostovanjih v mestu ob Dravi ne osvajajo veliko točk. V Ljudskem vrtu so se mudili osemkrat in osvojili le štiri točke. Tokrat prihajajo z jasnim ciljem, da se vrnejo domov neporaženi. Bi lahko Oliver Bogatinov, ki dobro pozna delovanje mariborskega kluba, od katerega se je leta 2021 poslovil v manj prijetnih okoliščinah, dodatno poglobil krizo Maribora? Na položaju športnega direktorja ga je takrat nasledil ravno "pomočnik" Šuler. To bo še ena tekma, za katero ne bo kandidiral Josip Iličić.

Derbi v Ljubljani, vrnitev Omladiča v Stožice

Vrhunec 10. kroga je četrtkov derbi v Stožicah. Branilec naslova Olimpija bo pričakal Koprčane, ki so v izjemni formi. Ne le, da so ostali neporaženi proti Celjanom, kar je v tej sezoni uspelo le dvema kluboma (Kopru in še Aluminiju), ampak so nazadnje osvojili še Ljudski vrt. Trener Zoran Zeljković je nakazal, da bi lahko v tej sezoni mešal štrene favoritom.

Nik Omladič se je izkazal na gostovanju Kopra v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Med njih spada tudi Olimpija, ki igra v zahtevnem ritmu vzporednega dokazovanja v domovini in Evropi, v soboto pa ji je v Spodnji Šiški šlo marsikaj narobe, saj je njena obramba znova večkrat zaplavala v prazno.

Bravo je dosegel kar štiri zadetke (4:2), trener Joao Henriques pa po bolečem porazu ni opozarjal le na nedopustne napake varovancev, ampak tudi (pre)zgodnji termin srečanja, saj je Olimpija zaigrala v Šiški manj kot 72 ur po evropskem gostovanju v Lillu. Zmaji se bodo poskušali maščevati kanarčkom za poraz na Bonifiki, pri gostih pa bo imel mešane občutke zlasti Nik Omladič, nekdanji slovenski reprezentant, ki je že vstopil v četrto desetletje, a po poletnem prihodu na Bonifiko navdušuje v 1. SNL. Derbi kroga, na katerem bi lahko ljubitelji nogometa videli veliko zadetkov, saj jih na tekmah zmajev v tej sezoni v povprečju pada skoraj pet, se bo začel ob 20.15.

Četrtek, 28. september:

