Profesionalni vlagatelji napovedujejo tisočodstotne dobičke za ADA, XRP in meme kovanec, ki pridobiva priljubljenost

Izkušeni vlagatelji napovedujejo pomembne dobičke pri določenih kriptovalutah. Med njimi sta izstopajoča Cardano in Ripple, poleg tega pa tudi meme kovanec, ki hitro pridobiva pozornost. Napovedi kažejo, da bi lahko ti digitalni skladi zrasli do desetkratne trenutne vrednosti. Ta nastajajoči trend vzbuja zanimanje in odpira vprašanja o tem, kaj spodbuja ta potencialni porast.

Foto: Web3 Creations, Inc.

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Foto: LA KADJ LLC

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,003333 USD

Naslednja stopnja: 0,005 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot deset milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Cardano's ADA: zelena kriptovaluta, ki naj bi revolucionirala blockchain

Cardano povzroča pretrese v svetu kriptovalut. Gre za platformo blockchain, ki je fleksibilna, trajnostna in zgrajena za pametne pogodbe. To pomeni, da lahko razvijalci ustvarjajo decentralizirane aplikacije, žetone in igre na njej. Njegov domači kovanec, ADA, je močan konkurent Ethereumovemu ETH. Ljudje uporabljajo ADA za shranjevanje vrednosti, opravljanje plačil in celo za stakiranje na omrežju. Tisto, kar Cardano loči od drugih, je njegov okolju prijazen pristop. Namesto uporabe energetsko zahtevnih metod uporablja sistem Ouroboros proof-of-stake, ki je veliko bolj energetsko učinkovit. Poleg tega je Cardano blockchain razdeljen v dva sloja: enega za transakcije in enega za pametne pogodbe. Ta zasnova bi ji lahko omogočila obdelavo do milijon transakcij na sekundo.

Cardanova tehnologija kaže velik potencial. S poudarkom na trajnostnosti in skalabilnosti rešuje nekatere velike izzive v kriptoprostoru. Z uvedbo nativnih žetonov marca 2021 lahko uporabniki varno komunicirajo s pametnimi pogodbami in z nizkimi stroški. To postavlja nov standard za učinkovitost. V trenutnem trgu, kjer je poudarek na bolj zelenih in skalabilnih rešitvah, ADA izgleda obetavno. Medtem ko Ethereum rešuje težave z visokimi stroški in izzivi skalabilnosti, Cardano ponuja alternativo, ki bi lahko privabila več uporabnikov in razvijalcev. Ko se kriptotrg nadalje razvija, bodo kovanci, kot je ADA, ki se osredotočajo na reševanje resničnih težav, verjetno izstopali.

XRP: hitro in brezmejno digitalno plačilo, ki oblikuje prihodnost

XRP je kriptovaluta, ki deluje na XRP Ledgerju, decentraliziranem sistemu, zasnovanem za hitre in nizkocenovne transakcije. Ustvarili so jo Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz, XRP pa si prizadeva narediti globalna plačila brezskrbna in učinkovita. Brez centralne avtoritete so transakcije varne in nepreklicne, uporabniki pa ne potrebujejo bančnega računa za izvedbo transakcij. XRP je bil lansiran s stotimi milijardami kovancev, od katerih je bilo 80 milijard podarjenih Ripplu za podporo razvoju in likvidnosti. Ripple uporablja XRP za izboljšanje omrežja in je postavil 55 milijard XRP v fiduciarno skrbništvo, da bi nadzorovano sproščal oskrbo. Ime XRP odraža njegov cilj olajšati prenos plačil med različnimi valutami.

V trenutnem trgu hitrost in nizki stroški transakcij XRP izstopajo, zlasti v primerjavi z drugimi kriptovalutami, kot sta bitcoin in ethereum, ki pogosto ponujata počasnejše transakcije in višje provizije. Njegov poudarek na čezmejnih plačilih in partnerstvih s finančnimi institucijami ga loči od drugih v kripto prostoru. Sodobni trendi kažejo na rastoče zanimanje za digitalne valute, ki povezujejo tradicionalne finance s tehnologijo blockchain. Tehnologija XRP in njene možnosti uporabe se še naprej razvijajo, ko se kriptovalutni prostor spreminja.

Medtem ko ADA in XRP ponujata obetavne donose, XYZVerse (XYZ) meri na 20.000-kratno rast kot prvi memecoin, povezan s športom, ki združuje športne navdušence v trenutnem bikovskem trgu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je Web3 Creations, Inc.