V Tokiu kazni športnikom ob neupoštevanju higienskih pravil

Športniki in športnice se bodo morali prihodnje leto na olimpijskih igrah v Tokiu držati strogih higienskih pravil. V primeru neupoštevanja le teh bodo ustrezno kaznovani, so danes sporočili organizatorji v poročilu, ki opisuje smernice za izvedbo iger v predvidenem terminu med 23. julijem in 8. avgustom 2021.