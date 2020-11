Prestavitev OI v Tokiu naj bi stala dodatnih 1,6 milijarde evrov

Japonski organizatorji bodo sicer po pogovorih z domačo vlado in Mokom to številko verjetno objavili sredi decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred pandemije novega koronavirusa v marcu, ki je bila vzrok za prestavitev OI, naj bi bil proračun iger po nekaterih navedbah okrog 13 milijard ameriških dolarjev (10,9 milijarde evrov).

Načrt za znižanje stroškov je pripravljen

Organizatorji so konec septembra potrdili načrt za znižanje stroškov. Ukrepov je prek 50, od osiromašenja raznih sprejemov naprej, nameravajo varčevati tudi pri transportni infrastrukturi. Prav tako bodo imeli športniki na voljo manj časa za treninge na prizoriščih OI, ki jih bodo uradno odprli 23. julija 2021.

Razni sprejemi in predstavitve bodo manj razkošni, nekatere nepotrebne bodo črtali, druge bodo opravilni na minimalni možni način. To velja tudi za tradicionalne prestavitve olimpijskih in paraolimpijskih reprezentanc v olimpijski vasi. Na voljo bo tudi veliko manj brezplačnih vstopnic, kot so načrtovali.