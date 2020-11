Mok zaradi dopinških prekrškov odvzel dve medalji iz Londona 2012

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna olimpijska organizacija je danes zaradi starih dopiških prekrškov z olimpijskih iger v Londonu 2012 kaznovala tri romunske dvigalce uteži in jim črtala dosežke. Med njimi sta tudi dva dobitnika medalj.

Kot je danes sporočil Mok, so trem romunskim dvigalcem uteži črtali dosežke z iger, potem ko so padli na ponovitvenih dopinških testih starih vzorcev.

Razvan Martin je ostal brez bronaste medalje v kategoriji do 69 kg, Roxana Cocos pa brez srebra v isti težnostni kategoriji v ženski konkurenci. Mok je oba pozval, naj vrneta medalji in olimpijski priznanji z iger v Londonu ter romunski zvezi za dviganje uteži naložil takojšnje izvajanje teh zahtev.

V programu za zaščito "čistih" športnikov Mok še enkrat analizira vzorce z iger v bližnji preteklosti. Na ta način lahko s sodobnimi tehnologijami ujamejo kršitelje dopinških pravil, ki so se na OI pred osmimi leti izognili kaznim. Mok s ponovitvenimi testi za London 2012 išče snovi, ki so bile že prepovedane v športu tudi takrat.

V vzorcu Martina so po novih analizah našli sledi prepovedanih dehidroklormetiltestosterona, metenolona in stanozolola, v vzorcu Cocosove pa meteolona in stanozolola.

Tretji dopinški grešnik pa je Gabriel Sincraian, ki je nastopal v kategoriji do 85 kg, a ostal brez uvrstitve, tudi on je uporabljal isti sredstvi kot Cocosova. Formalno so tudi njemu črtali olimpijski nastop.