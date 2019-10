Tokio prevroč za maraton in hitro hojo, tekmovali bodo v Saporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijski maraton in hitro hojo iz Tokia prestavili v Sapporo

Mestni maraton v Tokiu prirejajo februarja, poleti je japonska prestolnica prevroča za to naporno preizkušnjo, zato se bodo na olimpijskih igrah prihodnje leto za maratonska odličja borili v Saporu. Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) resno razmišlja, da bi preizkušnje v maratonu in hitri hoji na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v deželi vzhajajočega sonca med 24. julijem in 9. avgustom 2020, iz Tokia prestavil v Saporo. Tam bodo namreč temperature nižje vsaj za pet do šest stopinj Celzija.

Vremenoslovci v obdobju poletnih olimpijskih iger Tokiu napovedujejo neznosne vremenske razmere, ob temperaturah nad 30 stopinj Celzija še veliko vlažnost.

Ukrepali "zaradi dobro znanih vremenskih težav"

"Dobro počutje športnikov in športnic je ena od najbolj pomembnih zadev za vse nas, morebitna prestavitev prizorišč v maratonu in hitri hoji pa dokazuje našo resnost in odgovornost pri reševanje tega vprašanja," je v zvezi s tem dejal predsednik Moka Thomas Bach.

Selitev preizkušenj v maratonu in hitri hoji iz Tokia v 800 kilometrov oddaljeni Saporo je podprl tudi prvi mož Mednarodne atletske zveze (Iaaf) Sebastian Coe, ki je v zvezi s tem dejal: "Z Mokom in organizacijskim komitejem že dlje časa tesno sodelujemo zaradi dobro znanih vremenskih težav ter podpiramo predlog, da se preizkušnji v maratonu in hitri hoji iz Tokia prestavita v Saporo."

Doha je bila primerno opozorilo

Na letošnjem svetovnem atletskem prvenstvu v katarski Dohi, kjer so se morali tekmovalci in tekmovalke prav tako spopadati v visokimi temperaturami in visoko vlago, sta bili obe maratonski preizkušnji na sporedu ob polnoči. V zahtevnih vremenskih razmerah je v moški konkurenci slavil Etiopijec Lelisa Desisa s časom 2:10:40, kar je devet minut slabše od svetovnega rekorda slovitega kenijskega dolgoprogaša Eliuda Kipchogeja.

Zadnji je pred dnevi na Dunaju postal prvi človek na svetu, ki je maraton pretekel v manj kot dveh urah, a njegovega dosežka Iaaf ni priznal za uradni svetovni rekord zavoljo pomagačev in prilagojene proge.

V ženski konkurenci je na svetovnem prvenstvu v Dohi zmagala Kenijka Ruth Chepngetich, ki je 42-kilometrsko preizkušnjo pretekla v času 2:32:43 in za več kot 17 minut zaostala za svetovnim rekordom Britanke Paule Radcliffe.

