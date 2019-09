Kenenisa Bekele za pičli dve sekundi zgrešil maratonski svetovni rekord!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kenenisa Bekele iz Etiopije je danes na maratonu v Berlinu, ki spada med največje na svetu, zmagal s časom 2;01:41 in le za dve sekundi zgrešil svetovni rekord, ki ga je lani na istem prizorišču postavil Kenijec Eliud Kipchoge.

Kenenisa Bekele, eden najboljših, če ne celo najboljši tekač vseh časov, tudi po prihodu z atletskih stez na maratonske trase navdušuje. Svetovni rekorder v tekih na 5.000 in 10.000 metrov, v katerih se je veselil kar treh olimpijskih in petih svetovnih naslovov, je danes zmagal na maratonu v Berlinu in s časom 2;01:41, potem ko je odlično tekel predvsem v zadnjih kilometrih, na koncu za las zgrešil rekord 2;01:39. Tega je lani prav v Berlinu postavil Kenijec Eliud Kipchoge.

Bekele je z današnjim dosežkom poskrbel za drugo najboljšo znamko na dobrih 42 kilometrov dolgi tekaški preizkušnji, z njo pa seveda poskrbel tudi za rekord Etiopije. Svoj prejšnji maratonski rekord iz leta 2016 (2;03:03) je 37-letni tekač popravil za skoraj minuto in pol.

Foto: Reuters

Svetovni rekorder in lanski zmagovalec berlinskega maratona Kipchoge tokrat ni nastopil, saj se pripravlja na dunajsko maratonsko ekshibicijo, na katerem bo predvidoma 12. oktobra poskušal razdaljo kot prvi v zgodovini preteči v manj kot dveh urah, čeprav Mednarodna atletska zveza tudi tega podviga ne bi priznala za svetovni rekord.

Prihod v cilj Kenenise Bekeleja: