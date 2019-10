Najhitrejši maratonec se z Lune vrača na Zemljo: kaj pa zdaj?

Kot odmev na čestitke, ki so po zgodovinskem sobotnem dunajskem maratonskem teku in premagani čarobni meji dveh ur deževale z vseh koncev sveta, je kenijski atlet Eliud Kipchoge zavrnil namigovanja o upokojitvi. Vseeno ostaja skrivnosten glede svojih novih izzivov.

V nedeljo je 25-letna Kenijka Brigid Kosgei v Chicagu postavila svetovni rekord v maratonu. Nov ženski mejnik v najdaljši olimpijski tekaški preizkušnji in disciplini z najglobljim zgodovinskim pomenom zdaj znaša 2 uri, 14 minut in 4 sekunde. Vseeno se je v medijih in diskurzu tekaških krogov znašla v senci moža, ki je bil le dan pred tem za 14 minut in pol hitrejši. Podvig, pod katerega se je na ekshibicijskem teku na Dunaju podpisal njen rojak Eliud Kipchoge, namreč še vedno odmeva.

Tako v strokovni kot v laični javnosti, obenem pa med rekreativnimi tekači, ki se ne morejo načuditi izjemnemu tempu. In čeprav njegov dosežek 1;59:40 ne velja za uradni svetovni rekord, pa so si tudi zagovorniki togih pravil Mednarodne atletske zveze in tisti, ki poskus označujejo predvsem za marketinški šov, enotni – Kipchoge je premaknil maratonsko mejo ter odprl nove dimenzije vprašanj o človeški zmogljivosti.

Zgodovinski tek v številkah Foto: Reuters Za zgodovinski tek 1;59:40 je bil potreben povprečni tempo 2 minuti in 50 sekund za kilometer. Kar 24 od skupno 42 km je Kipchoge pretekel v načrtovanem tempu 2:50. Njegov najslabši kilometer je znašal 2:52, najhitrejši pa kar 2:48.



Za prvih pet kilometrov je potreboval 14 minut in 10 sekund, za 10 km 28 minut, za 20 km 56:47, za 30 km 1;25:11, za 40 km pa 1;53:36.



Po ocenah dunajske policije je bilo ob progi v parku Prater 120 tisoč gledalcev, kar je bila za Eliuda dodatna spodbuda, ki je ob prvem podobnem poskusu v Monzi predlani ni imel. Množice so ga ob javnem predvajanju podviga spremljale tudi v Keniji in se prečkanja ciljne črte nacionalnega junaka veselile kot kakšnega nogometnega gola na velikem tekmovanju.



Še več ljudi si je tek ogledalo prek malih zaslonov in spleta. Neposredni prenos je zagotavljalo 49 televizijskih postaj, katerih skupni domet v 200 državah naj bi znašal 500 milijonov gledalcev.



Spletni prenos je zabeležil 4,9 milijona ogledov, v trenutku prečkanja ciljne črte pa je bilo spletno aktivnih 790 tisoč uporabnikov.

Foto: Reuters

Ni še rekel zadnje besede

"Moj naslednji izziv je širiti idejo o tem, da v življenju ni meja. Ni omejitev. Obstajajo le v glavi," je po prespani noči dejal 34-letni olimpijski prvak, prvi človek v zgodovini, ki je maratonsko razdaljo (42.195 metrov) premagal v manj kot dveh urah. Pred tekom je podvig primerjal s prvimi koraki na Luni. Zdaj se vrača na Zemljo. Zavrača govorice o tem, da je z dunajskim podvigom njegova kariera končana.

Vzel si bo tri tedne popolnega počitka, se nato vrnil na tekaško stezo, hkrati pa se bo s svojim štabom dogovoril tudi o tem, na katerih preizkušnjah sodelovati. Na vprašanje o tem, ali bo prihodnje leto v Tokiu branil naslov olimpijskega prvaka, še ne more odgovoriti, negotov pa je bil tudi ob vprašanju, ali se vidi v vlogi prvega, ki bo čarobno mejo dveh ur premagal tudi na uradnem maratonu.

Foto: Reuters

Tek za zgodovino

"Vseskozi sem se zelo dobro počutil. Nisem dvomil. Sledil sem narekovalcem tempa. Oni so mi dajali vedeti, kaj moram storiti," o zgodovinskem teku pripoveduje Kipchoge, hvaležen vsem pomočnikom, ki prav ničesar niso prepuščali naključju. Izbrali so zanj idealno progo, štart določili na podlagi vremenske napovedi, pred tem pa dodobra uigrali 41 spremljevalnih tekačev, ki so se stalno menjavali in junaka zgodbe obkrožali v dobro pripravljeni formaciji.

"Ne, niso bile le sanje," si je dejal olimpijski prvak po prvi prespani noči. V tem primeru zares prespani noči. Noč pred tem je namreč zelo slabo spal. Prvič se je zbudil že ob tretji uri. Nato je poskušal zaspati do petih. Nadaljnji čas do štarta ob 8.15 pa označuje za najdaljše ure svojega življenja. "A zdaj je vse poplačano. Vpisal sem se v zgodovino in storil nekaj za boljši svet," dodaja svetovni rekorder, ki je v zadnjih šestih letih pretekel 12 maratonov. Poražen je bil le leta 2013 v Berlinu.