"Kljub temu, da vsa pravila, ki jih narekuje Mednarodna atletska zveza, danes niso bila izpolnjena (največja razlika je vmesno vključevanje in menjavanje tempo tekačev), pa še vedno lahko rečem, da gre za vrhunski dosežek in da ga je Eliud Kipchoge še vedno moral doseči sam. Ponovno je dokazal, da je najboljši maratonski tekač vseh časov," pravi Roman Kejžar, še vedno lastnik slovenskega rekorda v maratonu in na maratonski polovički. Bi Kipchoge danes lahko tekel celo hitreje in kakšne posledice bo prinesel nov mejnik?

Glavni poudarki:



- Kenijski tekač Eliud Kipchoge je prvi človek na svetu, ki je maratonsko razdaljo (42.195 m) pretekl v manj kot dveh urah.

- Nov mejnik je 1;59:40, postavil ga je na Dunaju.

- 34-letni Kenijcev je tekel v družbi 41 vrhunskih tekačev, ki so izmenjevali na progi.

- Ker ekshibijska tekma, ki se je začela ob 8.15, ni upoštevala pravilnika Mednarodne atletske zveze, rezultat ni priznan kot svetovni rekord.

Zgodovinski tek Eliuda Kipchogeja ste gotovo spremljali prek TV-zaslona. Kako bi ga ocenili? Nekateri menijo, da gre za športni dosežek brez primere, drugi pravijo, da zaradi preveč dirigiranih okoliščin tja ne sodi. Kam se vi nagibate?

Vsekakor gre za vrhunski dosežek, fasciniran pa sem tudi nad samo organizacijo dogodka. Šlo je za pravi spektakel, na katerem so bile prav vse podrobnosti do potankosti premišljene, vključno s spremljanjem vremenskih razmer. Organizatorji so se zavedali, da bo za vpis v zgodovino pomemben vsak detajl, vsaka sekunda, kar jim je tudi uspelo.

Roman Kejžar, slovenski rekorder v maratonu in polmaratonu je navdušen nad današnjim tekaškim spektaklom na Dunaju. "Vse je bilo premišljeno do zadnje podrobnosti," pravi in dodaja: "Kipchoge je dokazal, da je najboljši maratonski tekač vseh časov." Foto: Peter Kastelic

Kateri od dejavnikov je po vašem mnenju najodločilneje vplival na rekordno znamko? Ravninska trasa?

Sama trasa prav gotovo, a še pomembnejša je bila danes temperatura. Ta je bila po moji oceni odločilni dejavnik. Za tek je bila naravnost idealna. Mislim, da je bilo na štartu devet stopinj Celzija, ker je za tek super, če bi bilo le za stopinjo topleje, bi bilo vse skupaj precej težje. Bolj kot če bi bila trasa malenkost bolj razgibana.

Kipchoge je tekel po sklenjeni progi v Pratru na Dunaju, sestavljeni iz 4.300 metrov dolge ravnine, ki je ob dveh krožiščih prinesla "krog" v dolžini približno 9.600 metrov. Kipchoge ga je v celoti pretekel štirikrat, nato pa je nanizal še dodatnih 3.840 metrov. Sprememba višine je bila minimalna (0,06 odstotka), v kar 90 odstotkih preizkušnje pa je tekel na popolni ravnini.

Kako pomembna je bila menjava tempo tekačev, zajcev? V 42 kilometrih se jih je zvrstilo kar 41 in to iz različnih držav, kar ima prav tako verjetno globlji pomen.

Za vsakega tekača, ki je bil povabljen v to skupino, je bil nastop na dogodku izjemna čast. Tukaj bi rad še enkrat pohvalil organizacijo, saj so bili v dogodek vključeni tekači z vsega sveta ... Šlo je za projekt vsega sveta, poleg Kenijcev so tekli tudi etiopski tekači, ki so Kenijcem največji konkurenti, danes pa so prav Kenijcu narekovali tempo.

Mislim, da gre za zelo lepo gesto organizatorjev (podjetji Ineos in Nike, op. a.), ki so želeli na enem mestu združiti vse najboljše tekače. S tem so k spremljanju prenosa in samega dogodka prav gotovo privabili še veliko več tekačev kot bi jih sicer.

Foto: Reuters

Kipchoge je do zadnjih 500 metrov tekel v zavetrju tempo tekačev. Kolikšen pomen ima lahko to pri teku? Z zavetrjem v kolesarstvu se bržkone ne more primerjati, pa vendar ...

Zavetrje pri teku igra bistveno manjšo vlogo kot pri kolesarstvu, v tem primeru tudi zato, ker danes vetra praktično ni bilo. Če bi bilo vetrovno, bi bilo precej bolj ključno, saj tek proti vetru pobere kar nekaj energije in zmanjša hitrost, kar bi se na koncu lahko poznalo. Je pa tudi Kipchoge priznal, da mu brez zajcev ne bi uspelo, kar je dokaz, da je bila pomoč s tako organizacijo zajcev, ki so se na trasi menjavali (niso tekli ves čas), še kako pomembna v boju z uro.

Sanjska ekipa tempo tekačev:



Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Jacob Kiplimo, Marius Kipserem, Eric Kiptanui, Gideon Kipketer, Abdallah Mande, Ronald Musagala, Chala Regasa, Hillary Bor, Jonathan Korir, Julian Wanders, Paul Chelimo, Philemon Kacheran, Nicholas Rotich, Shadrack Kipchirchir, Victor Chumo, Stanley Kebenei, Augustine Choge, Kota Murayama, Noah Kipkemboi, Shadrack Koech, Moses Koech, Selemon Barega, Bernard Lagat, Patrick Tiernan, Stewart McSweyn, Thomas Ayeko, Emmanuel Bett, Timothy Toroitich, Micah Kogo, Lopez Lamong, Kaan Kigan Ozbilen in Ayeko Joel.

Vidite v tem trenutku še koga, ki bi bil sposoben maraton preteči pod dvema urama?

Meja se bo v prihodnosti prav gotovo še izboljševala. Tudi Kipchoge bi danes lahko tekel bolje, zadnjih pet kilometrov je tekel z nasmeškom, pred ciljem si je vzel celo čas za pozdravljanje navijačev. Vse skupaj je bilo videti celo preveč enostavno ...

Prvo ime, ki mi pade na pamet, da bi lahko čas izboljšal ali izenačil, je Kenenisa Bekele, svetovni rekorder na pet tisoč in deset tisoč metrov, ki je letos v Berlinu samo za dve sekundi zgrešil svetovni rekord, ki ga je postavil prav Kipchoge (2;01:39). Tudi on bi bil lahko blizu mejniku, a vsi vemo, da ne gre samo za pripravo, ampak cel kup spremljevalnih dejavnikov, ki so pripeljali do današnjega rezultata, tudi sponzorji. Je pa dejstvo, da ne uspe vedno v prvem poskusu, tudi Kipchogeju ni (leta 2017 je na dirkaški stezi v Monzi na dogodku Breaking2 pod okriljem ponudnika športne opreme Nike maraton pretekel v času 2;00:25.).

Foto: Reuters

Današnji dosežek ne bo veljal kot svetovni rekord. Se strinjate s tem? Preveč posega v pravila Mednarodne atletske zveze (IAAF)?

Mednarodna atletska zveza ima svoje kriterije in teh se je treba držati. Namen današnjega dogodka je bilo teči pod dve uri, tudi če se vseh teh kriterijev ne upošteva. Kljub temu, da vsa pravila niso bila izpolnjena, vmesno vključevanje in menjavanje tempo tekačev je bila najbolj očitna razlika, še vedno lahko rečem, da gre za vrhunski dosežek in da ga je Kipchoge še vedno moral doseči sam in je ponovno dokazal, da je najboljši maratonski tekač vseh časov.

Foto: Reuters

Bi lahko tekel celo hitreje?

Da, občutek sem imel, da bi res lahko. Ni deloval izčrpano, je pa res, da so meje zelo majhne in bi lahko, če bi šel nekoliko hitreje, naredil usodno napako.

Mislite, da bo ta rezultat sprožil serijo poskusov? Kakšne posledice bo imel?

Bilo je vprašanje časa, kdaj in kdo bo maraton pretekel pod dvema urama. Zdaj, ko je ta mejnik dosežek, ta lov ne bo več tako aktualen. Tako kot je bil tek na eno miljo pod štirimi minutami (Roger Bannister leta 1954) spektakularen, je bil spektakularen tudi današnji dosežek.

Morda bo naslednji cilj najboljših maratoncev ta, da tudi na pravem maratonu, torej maratonu na koledarju IAAF, ki poteka po pravilih krovne zveze, tečejo pod dvema urama. Ta rezultat bi današnjega lahko celo zasenčil.

Kipchoge v družbi Jima Ratcliffa, direktorja družbe Ineos, ki je sponzorirala dogodek Ineos Challenge. Foto: Reuters

Ko že omenjava rekorde ... vi ste še vedno lastnik slovenskega rekorda na 21 in 42 kilometrov (državni rekord v polmaratonu 1;02:49 in maratonu 2;11,50 – oba je dosegel leta 2000) in prvi zmagovalec Ljubljanskega maratona. Letos boste v Ljubljani menda spet v vlogi pomočnika?

Da, s Sandijem Novakom (slepim atletom) se bom udeležil malega maratona, januarja pa potujeva na Dunaj, kjer bo lovil olimpijsko normo za paraolimpijske igre v Tokiu.

