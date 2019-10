Kipchogejev rekord: največji športni dosežek v zgodovini? #tvitosfera

Eliud Kipchge, ki se je v preteklosti že večkrat vpisal v zgodovino (med drugim je tudi aktualni olimpijski prvak in lastnik svetovnega rekorda - 2;01:39), je o svojem dosežku na družbenem omrežju Twitter hvaležno zapisal: Danes smo se prebili do Lune in vrnili na Zemljo. Zaradi vaše podpore, ki sem jo prejel z vsega sveta, sem ostal brez besed.

34-letni Kenijec je prepričan, da se bo njegovo znamko v prihodnosti še presegalo ...

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.



Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019

Britanski kolesar Mark Cavendish je zapisal, da je zanj Kipchogejev dosežek najbolj impresiven športni dosežek v zgodovini. "Ganjen sem do solz, da sem to lahko doživel. Maraton pod dvema urama. Za perspektivo: poskusite 300 metrov preteči s hitrostjo 21 km/h," je predlagal.

For me, this is the most impressive sporting achievement in history. Absolutely moved to tears to be able to witness this in my lifetime. A sub-2hour marathon. To get perspective, go and try to run at 21kph for 300meters....

Incredible @EliudKipchoge & everyone behind @INEOS159 pic.twitter.com/fW9ZJVZNzg — Mark Cavendish (@MarkCavendish) October 12, 2019

Nad novo maratonsko prelomnico je navdušen tudi kolesar moštva Ineos Chris Froome, ki se je ponosno postavil ob bok Kipchogeju in poziral za skupno fotografijo.

Novinar in bloger Felix Love je izpostavil Kipchogejev intervju po prihodu v cilj. "Kako čudovit intervju. Tudi po prelomnem rekordu Kipchoge ostaja skromen in artikuliran. Skorajda se ni spotil, v cilj pa je uspel celo prišprintati in uspeh proslavljati z navijači. Navdih pred mojim jutrišnjim polmaratonom, ki mi bo najbrž vzel prav toliko časa (kot maraton Kipchogeju).

How great was Kipchoge’s post-race interview - such a humble and articulate chap, even after breaking the two-hour barrier. Hardly sweating and managed to sprint around celebrating with the fans. Inspiring for my half marathon tomorrow, which’ll prob take just as long #ineos159 — Felix Lowe (@saddleblaze) October 12, 2019

Mejnika so se glasno veselili tudi v Kipchogejevi rodni Keniji ...

... njihov predsednik Uhuru Kenyatta pa je Kipchogeju dan pred izzivom zaželel obilo sreče. Poglejte, kaj točno je povedal.

President Uhuru Kenyatta calls Eliud Kipchoge And wishes him well as he attempts to break marathon record. #Eliud159 #IneosChallenge pic.twitter.com/DnASnBaNu9 — Ahmed Mohamed ((ASMALi)) (@Asmali77) October 11, 2019

