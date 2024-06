Slovenska olimpijska reprezentanca bo najštevilčnejša doslej

"Tako na nacionalni kot na lokalni ravni iščemo načine in skušamo delovati v smeri razvoja športa na vseh ravneh in skozi šport in olimpizem skušamo pomagati ustvarjati tudi boljšo Slovenijo," je uvodoma udeležence zbora nagovoril predsednik OKS.

Spomnil je, da krovna organizacija slovenskega športa zajema več stebrov, poleg vrhunskega športa, tudi šport za vse, število registriranih športnikov pa je letošnjega junija znašalo več kot 60.000, kategoriziranih športnikov pa je bilo prek 8000.

Zadovoljen je, da lahko predstavi pozitivno uresničevanje zavez, s katerimi je začel mandat, da si slovenski šport zasluži več sredstev, več podpore, tudi za razvoj športnih organizacij, za gibanje in zdrav način življenja, še boljšo povezavo gospodarstva in nosilcev javnih funkcij in boljše pogoje vključevanje športnikov in trenerjev. Ključni projekt pa so - olimpijske igre.

Predsednik OKS napoveduje, da bo slovenska olimpijska reprezentanca najštevilčnejša doslej in bi lahko imela celo 100 udeleženih športnikov in športnic iz Slovenije. Takšno število slovenskih olimpijskih udeležencev na najboljši možni način sovpada tudi z obeležitvijo stoletnice zlate kolajne slovitega slovenskega telovadca Leona Štuklja, ki je zlato osvojil leta 1924 v Parizu. "Je naključje, ni naključje, kdo ve," se je vprašal Bobinac.

"Organizatorji pričakujejo najbolj trajnostne igre doslej, najbolj vključujoče, verjetno tudi najbolj urbane," je dejal.

Pričakuje med 90 in 100 športnikov

"Leta 2004 v Atenah je bila najvišja številka udeleženih športnic in športnikov iz Slovenije - 79. Zdaj jih že imamo skupaj z odbojkarji 80. Mislim pa, da bo ta številka med 90 in 100. Tudi razmerje fantje - dekleta je relativno uravnoteženo, kar je nekako v skladu s tem, kar vsi pričakujemo," je dejal Bobinac. Olimpijsko reprezentanco bodo imenovali 8. julija, javna predstavitev odprave pa bo 11. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru.

Ob tem je še enkrat spomnil na slovensko hišo, ki bo v glavnem mestu Francije odprta v času iger. Na osrednji lokaciji v mestu luči, Parc de la Villette, bodo "slavili šport in športne dosežke". "Naši prvi sosedje so Francozi, blizu so Brazilija, Nizozemska, Kanada, Češka in Senegal, skušali bomo v najboljši možni meri predstaviti ne samo slovenski šport, ampak tudi gospodarstvo, turizem, kulturo, kulinariko, to bo prostor za diplomatske pogovore, mimo naše hiše, takšna je ocena organizatorjev, se bo sprehodilo vsak dan približno 100.000 obiskovalcev," je dejal Bobinac.

"Pričakujemo visoke goste, iz mednarodnega olimpijskega komiteja, iz evropskih komitejev, predsednike mednarodnih federacij različnih športov, tudi naš politični vrh bo zraven, predsednice države, kasneje pride tudi predsednik vlade, kar nekaj ministrov bo zraven," je dodal. Pripravili bodo zanimive dogodke, govorili bodo o enakopravnosti spolov, ne samo v športu, ampak nasploh, o trajnosti in zelenem preboju, je nadaljeval.

Prvič bo na OI nastopila ženska rokometna reprezentanca. Foto: Guliverimage

Pestro olimpijsko dogajanje bo tudi v domovini. V času iger bodo na različnih lokacijah v Sloveniji, v Kopru, Celju, Zagorju, na Ptuju, v Velenju pripravili navijaške olimpijske točke, kjer bo možno skupno uživanje ob športnih dogodkih. Slovesni sprejem olimpijske delegacije po vrnitvi iz Pariza bo 12. avgusta na Kongresnem trgu v Ljubljani, je napovedal prvi mož OKS.

Na skupščini so v nadaljevanju prižgali zeleno luč spremembam svojih statutarnih pravil, s katerim so stopili v korak s časom in svoje delovanje prilagodili delovanju mednarodnega komiteja. Seznanili so se tudi s finančnim poročilom organizacije, katere bilanca stanja, vsota vseh sredstev, je konec leta 2023 znašala nekaj več kot 9,8 milijona evrov.