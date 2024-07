Na vrsti je ranjena Nemčija. "Gre za zelo fizično ekipo."

Slovenske rokometašice so v nedeljo dosegle svojo krstno zmago na olimpijskih igrah, ko so v Parizu v tekmi drugega kroga ženskega rokometnega turnirja s 30:23 premagale Južno Korejo. "Z eno zmago še nismo dosegli nič, to je bil le zgodovinski trenutek, a želimo si več od tega," pred naslednjo olimpijsko preizkušnjo, tekmo z ranjeno Nemčijo, ki bo v torek ob 9. uri, pravi kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 3. krog

Torek, 30. julij:

Nemke čutijo več pritiska

Nemčija je prvi dve tekmi olimpijskega turnirja izgubila, najprej proti Južni Koreji (22:23), nazadnje še proti Švedski (28:31) in bo zato bržčas še toliko nevarnejši tekmec. "Gremo korak za korakom. Naslednja tekma je Nemčija. Lahko igramo z njimi in se dobro nanjo pripravimo. Če se bomo držali vsega, kar se zmenimo, lahko zmagamo. V kvalifikacijah za te OI smo že igrali z njo. Pogledali si bomo, kaj je bilo dobro in slabo. Nemčija mogoče čuti več pritiska, ker je zadnji tekmi izgubila," pred torkovo tekmo pravi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie.

"Gre za zelo fizično ekipo"

Selektor Adžić sporoča, da so njegove izbranke v Parizu že povsem padle v tekmovalni ritem. Foto: Anže Malovrh/STA Z Nemčijo so se Slovenke pomerile v olimpijskih kvalifikacijah v Ulmu 11. aprila. Proti Nemkam so izgubile s 25:31, nato pa premagale Paragvaj in Črno goro ter si kljub uvodnemu porazu prvič v zgodovini zagotovile olimpijski turnir. A aprilska tekma z Nemkami je bila lepo opozorilo za četo selektorja Dragana Adžića. "Gre za zelo fizično ekipo. Pred tekmo v Ulmu kljub desetletju kot reprezentančni selektor proti tej Nemčiji še nisem vodil ekipe, tudi dekleta z njo do takrat še niso igrala, tako da nam bo ta izkušnja pomagala. Verjamem, da se bomo v napadu odzvali bolje in tudi v obrambi proti nekaterim njihovim igralkam," je za STA povedal črnogorski trener na slovenski klopi.

Dodal je še, da so njegove varovanke po dveh tekmah že popolnoma ujele tekmovalni ritem. "Prva izkušnja vključno z otvoritveno slovesnost je še pustila občutek, da se dogaja nekaj velikega, zdaj pa so dekleta povsem 'padla not' in verjamem, da lahko dočakamo pot v Lille."

"Ko stopiš na teren, moraš biti sproščen"

Elizabeth Omoregie: Moramo odmisliti pritisk in se pripraviti na tekmo. Ko stopiš na teren, moraš biti sproščen. Foto: Anže Malovrh/STA Pritiska velikega tekmovanja so se tako slovenske rokometašice že otresle, zdaj se tako lahko povsem osredotočijo na tekmovalne cilje. "To je zgolj rokomet, večina igralk je že igrala velike tekme, jaz igram denimo v ligi prvakov. Moramo odmisliti pritisk in se pripraviti na tekmo. Ko stopiš na teren, moraš biti sproščen," je o privajanju na največji športni dogodek leta po poročanju STA še ocenila Elizabeth Omoregie, vesela tudi tega, da so igre tokrat tako blizu: "Lepo je, da so olimpijske igre v Parizu, da nas lahko pridejo podpret družine, prijatelji. To nam veliko pomeni in daje dodatno energijo."

"Z eno zmago še nismo dosegli nič"

Olimpijski led so torej Slovenke prebile s porazom proti favoritinjam za odličje Dankam (19:27), v nedeljo pa že dosegle zgodovinsko prvo zmago proti Južni Koreji (30:23). Zdaj so apetiti v reprezentanci zrasli, priznava kapetanka Ana Gros: "Ta zmaga je bila super za samozavest, a ostajamo povsem na realnih tleh. Z eno zmago še nismo dosegli nič, to je bil le zgodovinski trenutek, a želimo si več od tega. Ponosni smo na to, kar smo dosegli, a ni še konec."

Na vrsti je torej Nemčija, ki po dveh krogih še nima točk. Z novo zmago bi si Slovenke že na stežaj odprle vrata četrtfinala, v katerega se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine. V slovenski skupini A se bodo v torek pomerile še Norvežanke in Korejke (11.00) ter Švedinje in Danke (21.00).

Nemke so pri dveh porazih, na nedeljski tekmi s Švedsko so po pet golov dosegle tri igralke, ob Julii Maidhof (na sliki) še Alina Grijseels in Jenny Behrend. Foto: Reuters

Slovenijo nato do konca skupinskega dela čakata še tekmi proti Norveški v četrtek ob 21. uri in proti Švedski v soboto ob 16. uri.

Napeto v skupini B

V skupini B po dveh tekmah vodijo branilke olimpijskega naslova Francozinje, ki so najprej z 31:28 premagale Madžarsko, v nedeljo pa še Nizozemsko z 32:28. Tokrat se bodo domačinke pomerile z Brazilijo (19.00), ta pa je za zdaj pri dveh točkah po zmagi nad Špankami v prvem krogu (29:18). V drugem so bile od Brazilk boljše Madžarke (24:25), ki jih tokrat čaka spopad z Angolo (16.00). Ta je v drugem krogu s 26:21 premagala Španijo. V prvi tekmi skupine B ob 14. uri bodo Španke prve točke iskale proti Nizozemkam, tudi te so že osvojile dve v prvem krogu proti Angoli (34:31).

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

Preberite še: