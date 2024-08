V živo: Vratar Nielsen slovenska nočna mora, ob polčasu minus 5

Pariz 2024, moški rokometni turnir, polfinale:

Petek, 9. avgust:

Emil Nielsen je branil res izjemno. Foto: Reuters Slab začetek, dober konec, smo se hrabrili po uvodnih minutah polfinalne tekme Slovenije z Dansko. Vrstile so se obrambe danskega vratarja Emila Nielsena. Ob vodstvu nasprotnika s 3:0 je Slovenija do prvega gola prišla šele v osmi minuti. Dean Bombač je priboril sedemmetrovko, zadel pa je Aleks Vlah. Slovenci so imeli s hitrimi Danci težave tudi v obrambi, tako so v 13. minuti dobili že tretjo sedemmetrovko. A je branil drugi vratar Urban Lesjak in ostalo je 3:5. Morda je dalo to borbenim Slovencem dodatno energijo in v 20. minuti so imeli prvo priložnost za izenačenje, na 7:7. A so izgubili žogo, Danska je po protinapadu povedla z 8:6. Obe obrambi sta bili res čvrsti, vsak gol je bil prigaran. Nielsen je bil še naprej skoraj nepremagljiv (14 strelov Slovenije, sedem obramb) in pet minut do polčasa je Danska prišla do nove najvišje prednosti na tekmi, za štiri gole (11:7). Bila je vse bolj razigrana in v zadnji sekundi polčasa so povedli za pet (15:10).

Nemci so za gol premagali Špance. Foto: Reuters V prvem polfinalu sta se v petek popoldne pomerili Španija in Nemčija, reprezentanci, ki sta v skupinskem delu edini premagali slovensko izbrano vrsto. Dvoboj je bil izenačen, ob polčasu rezultat 12:12, na koncu pa je Nemčija slavila s 25:24 in se je tako prvič po 20 letih uvrstila v veliki finale, ki bo v nedeljo ob 13.30. Za Španijo je bil to peti polfinale olimpijskih iger, pa tudi peti poraz.

Junak nemške zmage je bil vratar Andreas Wolff. Skupno je zbral kar 22 obramb, zadnji gol na tekmi pa je prejel v 52. minuti, ko je Španija povedla s 24:23. Nato je 33-letni in 198 centimetrov visoki nanizal nekaj bravuroznih obramb za tesno nemško zmago nad tradicionalnimi tekmeci. Pri izbrancih islandskega strokovnjaka na klopi nemške izbrane vrste Alfreda Gislasona je bil najbolj učinkovit Renars Uščins s šestimi goli, Johannes Golla in Juri Knorr sta prispevala po štiri zadetke.