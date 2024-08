Znamka La Roche-Posay je razširila linijo SPF, za katero stoji 25 let raziskav

Linija Anthelios znamke La Roche-Posay zdaj vsebuje štiri različne fluide za obraz z revolucionarnim filtrom Mexoryl. Fluid, različica fluida za mastno kožo in toniran fluid so pravi lepotni pripomočki letošnjega poletja, od zdaj pa je na voljo tudi novost na trgu, namenjena najmlajšim – posebej formuliran Anthelios UVMune 400 Dermo-Pediatrics, nevidni fluid za zaščito ped soncem za otroke SPF50+ .

Sonce imamo radi, ker nam prinaša dobro voljo in blagodejno vpliva na telo, a le, če pod njim uživamo pametno. To pomeni dnevno zaščito pred UV-sevanjem, ne glede na letni čas in vremenske razmere. Tudi ko ni sonca, uporabljajte zaščitni faktor, saj so UV-žarki prisotni vse leto, tudi ko je oblačno. Ustrezna zaščita je še posebej pomembna za otroke, saj ti veliko časa preživijo zunaj, kar poveča tveganje za opekline in druge poškodbe, ki niso vedno vidne.

Prav zaradi tega prihaja na trg zmogljiv Anthelios UVMune 400 Dermo-Pediatrics, nevidni fluid za zaščito ped soncem za otroke SPF50+, ustvarjen posebej za nežno otroško kožo. Z močjo filtra Mexoryl izdelek zagotavlja visoko zaščito SPF pred najširšim spektrom UV žarkov, malčkom pa omogoča brezskrbno igro pod soncem. Fluid ustreza tudi najbolj občutljivi otroški koži, celo tisti, ki je nagnjena k atopiji.

Foto: La Roche-Posay

Koža si zapomni vse

Nežna otroška koža zahteva posebno nego. V primerjavi s kožo odraslih je tanjša in občutljivejša, zato je bolj dovzetna za poškodbe, ki jih povzročajo UV-žarki. Ker si koža zapomni vso izpostavljenost soncu, se težave lahko pokažejo kasneje. Najpogosteje gre za različne poškodbe, prezgodnje staranje kože, hiperpigmentacija in v najslabšem primeru kožni rak.

Pri zaščiti SPF je kakovost samih izdelkov bistvenega pomena in ni vedno preprosto izbrati tistega, ki ustreza specifičnim potrebam kože. To je eden od razlogov, zakaj je La Roche-Posay, pionir na trgu zaščite pred soncem, prva izbira mnogih strank po vsej Evropi. Linija Anthelios vsebuje široko paleto izdelkov z zelo visoko stopnjo zaščite in je rezultat več kot 25 let naprednih kliničnih raziskav na področju zaščite pred soncem in kožne intolerance na sončno svetlobo.

Filter Mexoryl 400 – revolucija na trgu izdelkov SPF

Izdelki z oznako UVMune so zaradi izjemno visoke učinkovitosti in prilagodljivosti različnim tipom kože postali prodajne uspešnice te linije. Skrivnost je tudi v zmogljivem filtru, imenovanem Mexoryl 400. Napredna sestavina je zasnovana tako, da zagotavlja izjemno visoko zaščito pred ultra-dolgimi UVA-žarki, ki so še posebej škodljivi, zagotavlja pa tudi celovito zaščito pred UV-sevanjem širokega spektra in tako ohranja kožo varno tudi med najintenzivnejšim izpostavljanjem soncu.

Fluid, matirajoči fluid in tonirani fluid

Po osnovni različici fluida ANTHELIOS UVMUNE 400 SPF50+, ki je mnogim postal glavni zaveznik v boju proti škodljivim sončnim žarkom, La Roche-Posay ima na voljo še dva fluida, prilagojena specifičnim potrebam kože.

Foto: La Roche-Posay

Če imate mastno kožo, veste, kako pomembno je najti izdelek, ki ne samo da ščiti, ampak tudi nadzoruje sijaj in ne pušča lepljivega občutka na koži. Dermatologi iz laboratorijev La Roche-Posay so ustvarili formulo, ki ponuja popolno rešitev za omenjeno težavo in tako je nastal ANTHELIOS UVMUNE 400 FLUID ZA MASTNO KOŽO SPF50+. Njegova glavna prednost je lahka, tekoča tekstura, z nevidnim finišem brez belih sledi, namenjena pa je občutljivi, mastni in mešani koži. Poleg zaščite pred globokimi poškodbami celic fluid zagotavlja občutek suhe kože na dotik in dvanajsturni mat učinek, ki absorbira odvečni sebum.

TEHNOLOGIJA NETLOCK Zahvaljujoč tehnologiji NETLOCK ponujajo vsi izdelki iz linije Anthelios UVMUNE 400 zelo visoko stopnjo zaščite v nevidni teksturi, s formulo, ki ni mastna in lepljiva. Inovativna tehnologija ustvarja zaščito, ki je homogena, ne drsi po obrazu in telesu ter je izjemno odporna proti vodi, potu in pesku. Zahvaljujoč tehnologijiponujajo vsi izdelki iz linijezelo visoko stopnjo zaščite v nevidni teksturi, s formulo, ki ni mastna in lepljiva. Inovativna tehnologija ustvarja zaščito, ki jeter je izjemno odporna proti vodi, potu in pesku.

Za tiste, ki imate radi minimalistično poletno rutino, je ANTHELIOS UVMUNE 400 TONIRANI FLUID SPF 50+ odlična rešitev. Združuje zaščito pred soncem in rahlo prekrivnost ter zagotavlja naravno, sijočo polt brez potrebe po dodatnem ličenju.

Osnovna zaščita za vse tipe kože ostaja nesporen ANTHELIOS UVMUNE 400 SPF50+ FLUID z lahko, nevidno in hitro vpojno teksturo. Fluid je odlična izbira za vsakodnevno uporabo, ne glede na to, ali se sprehajate po mestu ali uživate na plaži.

Na plaži pa – Anthelios losjon za mokro kožo

ANTHELIOS LOSJON ZA ZAŠČITO PRED SONCEM SPF 50+ je odlična rešitev za vroče poletne dni in uživanje na plaži, saj je zasnovan za enostaven nanos na mokro kožo. Poleg testiranja na alergije pod nadzorom dermatologa ta okolju prijazen izdelek zagotavlja širok spekter zelo visoke zaščite pri preprečevanju škode, ki jo povzročajo UVA, UVB, infrardeče A sevanje in onesnaženje.

Foto: La Roche-Posay

Več o pomenu zaščite pred soncem in celotni liniji Anthelios preberite na uradni spletni strani znamke in izberite kakovostne izdelke, ki bodo naši koži zagotavljali ustrezno zaščito 365 dni v letu. Z naprednimi formulami, ki so jih razvili strokovnjaki znamke La Roche-Posay, ste lahko prepričani, da je vaša koža v najboljših rokah.

Naročnik oglasnega sporočila je L'OREAL ADRIA d.o.o