Delodajalec svetuje: na kaj morate biti pozorni pri menjavi službe?

Foto: Klemen Razinger / Lidl

Ali ste vedeli, da so milenijci, posamezniki, rojeni med letoma 1980 in 1996, generacija, ki najpogosteje menja službo? Raziskava podjetja Gallup iz leta 2023 namreč kaže, da je kar šest od desetih posameznikov pripravljenih na nove karierne priložnosti, kar je trikrat več od preostalih generacij. Prav tako je zanimiv podatek, da tudi v splošnem vse več posameznikov stalno išče nove karierne priložnosti.

Razlogov za željo po zamenjavi delovnega okolja je več, od osebnih ambicij do odnosov s sodelavci, v vsakem primeru pa je k takšni odločitvi treba pristopiti premišljeno.

Mojca Veselko, vodja recruitinga v Lidlu Slovenija, razlaga, da naj bo naš prvi korak dober premislek o razlogih za iskanje nove zaposlitve. So to drugačne delovne naloge, odnosi v ekipi, vodstvo, plačilo, lokacija zaposlitve ali pa vsakega malo? "Ko to vemo, bo morda dovolj velika sprememba že menjava oddelka, če podjetje to omogoča. V Lidlu podpiramo takšne karierne premike; poleg napredovanj imamo številne zgodbe menjave delovnega mesta, ko so zaposleni prešli iz skladišča v prodajo ali v upravne službe, napredovali iz prodajalca v vodjo poslovne enote ali postali regionalni vodje prodaje, ali pa napredovali iz strokovnega položaja v vodstvene vloge," razlaga Veselkova in dodaja: "Ko ljudje pomislijo na službo v Lidlu, pogosto pomislijo samo na delovna mesta v naših trgovinah. Vendar jih je še toliko več – imamo več kot 200 različnih delovnih profilov, od logistike, nepremičnin, IT, administracije, nabave in podobno."

Foto: Klemen Razinger / Lidl

Kaj si pravzaprav želim?

Ko smo enkrat prepričani, da je menjava prava odločitev za nas, sledi premislek o naših željah in ciljih. "Vsak pri sebi naj odgovori na nekaj ključnih vprašanj: kakšno delo in delovne naloge me veselijo, kakšne vrednote me vodijo in ali so skladne s tistimi, ki jih živi podjetje. Nato naj izberejo delodajalca, ki jim to omogoča in se čim bolj približa njihovim željam," svetuje Veselkova in navaja, da bo za nekoga prioriteta stabilnost, varnost in dolgoročnost zaposlitve, za druge sama narava dela, tretjim pa bodo lahko največ pomenile dodatne ugodnosti, ki jim koristijo tudi v zasebnem življenju. "Veliko kandidatov, s katerimi se srečamo, nima izkušenj z delom v trgovinski panogi, a kljub temu prepoznajo pri nas dobro zaposlitveno priložnost, mi pa pri njih potencial. Pomanjkanje delovnih izkušenj, predvsem za zaposlitev v prodaji in skladišču, pri nas ni ovira. Z odličnim načrtom usposabljanja, ki ga zagotovimo vsakemu novemu zaposlenemu, uvajanje na posamezno delovno mesto poteka učinkovito," še dodaja.

V ospredju je dobro počutje zaposlenega Posameznikom bodo pri delu v Lidlu zagotovo zanimive prednosti, kot so varnost zaposlitve, pogodba za nedoločen čas, odlično plačilo, dobri finančni dodatki, odprta in sproščena komunikacija ter številne priložnosti za karierno napredovanje, ki so v Lidlu že osnova. "Kot delodajalec sledimo trendom, ki jih na trgu iščejo kandidati kar so predvsem sodobnost, stabilnost in hkrati fleksibilnost delodajalca. V Lidlu omogočamo vse to. Zadovoljstvo zaposlenih nam je prioriteta, zato imamo vpeljanih ogromno dodatkov in bonitet, kjer vsak najde nekaj zase," pojasnjuje Mojca Veselko.

Karierna spletna stran delodajalca je zakladnica informacij

Ko si razjasnimo, kaj si od delodajalca sploh želimo, pa se marsikdo znajde pred izzivom, kje sploh poiskati pravega. Vodja recruitinga v Lidlu pojasnjuje, da se kandidati vedno lahko usmerijo na zaposlitvene portale, kjer je delovna mesta mogoče filtrirati po kriterijih. Kot zanimiv način za spoznavanje podjetij pa navaja tudi obisk kariernih sejmov, ki omogočajo bolj oseben pristop in srečanje s predstavniki delodajalca: "Koristi, da si za čim več informacij pogledajo spletno stran izbranega podjetja. V Lidlu Slovenija pa je poleg tega vselej aktualna tudi naša karierna spletna stran, ki ponuja še več informacij o delu v Lidlu ter posameznem delovnem mestu."

Foto: Klemen Razinger / Lidl

Pa življenjepis – je res tako pomemben?

Ker se na posamezno delovno mesto praviloma prijavi veliko kandidatov, je zaposlovalca na drugi strani najprej treba prepričati z ustreznim življenjepisom. "Kandidat namreč že s tem predstavlja sebe in resnost oziroma stopnjo zanimanja za delo," razlaga Veselkova in svetuje tudi, kako se predstaviti, ko pride do razgovora: "Izkušnja z razgovori je za marsikoga neprijetna, saj velja prepričanje, da gre zgolj za formalen način odgovarjanja na delodajalčeva vprašanja. A pri nas ni tako, saj je naša kultura odprta in sproščena. V Lidlu je zaposlitveni razgovor način, da naše potencialne nove sodelavce osebno spoznamo takšne, kot so, predvsem pa, da eni in drugi ugotovimo, ali se ujemamo. Zaposlitveni razgovor je tudi za kandidata dobra priložnost, da zastavi vprašanja o Lidlu in delovnem mestu. Ob tem pa je seveda priporočljivo, da ima kandidat osnovno poznavanje delodajalca."

"Hvala za sodelovanje" ali "dobrodošel med nami"

Kaj pa, če kandidat za delovno mesto ni izbran, oziroma kaj sledi, če do sodelovanja pride?

Odgovor delodajalca, četudi zavrnitven, je osnova; kandidatu se tako pokaže, da sta njegov trud in izkazan interes cenjena. "V Lidlu se zavedamo pomembnosti povratne informacije kandidatom in se kljub velikemu številu prijav trudimo, da kandidati odgovor prejmejo najkasneje v 14 dneh od konca razpisa delovnega mesta," poudarjajo v Lidlu.

Če je kandidat na razgovoru uspešen, pa sledi zakonsko obvezno opravljanje zdravniškega pregleda, podpisovanje določenih soglasij in pogodbe ter vsi preostali dogovori o začetku dela. "Da je uvod prijetnejši, vsi naši novo zaposleni prejmejo paket dobrodošlice in delo začnejo s tako imenovanim 'Lidlovim pozdravnim dnevom'. Prav tako prejmejo načrt uvajanja ter botra, ki jim pomaga pri začetni vključitvi v okolje, sodelavci v prodaji in skladišču pa še mentorja, ki je posebej usposobljen za interni prenos znanja," še doda Mojca Veselko.

Foto: Klemen Razinger / Lidl