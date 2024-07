Olimpijski krst rokometašic, na delu tudi lokostrelca

Dan pred uradnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu bo prav poseben dan za slovensko žensko rokometno reprezentanco, ki bo že ob 9. uri pisala zgodovino in igrala sploh prvo tekmo na olimpijskih igrah. Njena tekmica bo Danska. Danes kvalifikacije čakajo tudi slovenska lokostrelca Žano Pintarič in Žigo Ravnikarja.

Uradna otvoritev 33. olimpijskih iger v Franciji bo na sporedu v petek po 18. uri, a prvi boji na tekmovanju pod petimi krogi so se že začeli. V sredo so bili v akciji že nogometaši in igralci ragbija 7, danes pa bodo oči slovenskih ljubiteljev športa uprte tudi v slovenske nastope.

Že ob 9. uri zjutraj bo na sporedu prav posebna tekma, olimpijski krst ženske rokometne reprezentance. Varovanke Dragana Adžića z zastavonošo Ano Gros na kapetanskem čelu se bodo zoperstavile Dankam.

Žana Pintarič Foto: Inštitut za strateške rešitve Nastope na olimpijskih igrah danes začenjata tudi lokostrelca. Prva bo teren ob 9.30 v kvalifikacijah discipline ukrivljeni lok preizkusila Žana Pintarič, ob 14.15 pa bo kvalifikacije začel še Žiga Ravnikar.

Žiga Ravnikar Foto: www.alesfevzer.com

Nadaljuje se predtekmovanje v nogometu in ragbiju 7, kjer so uvodne tekme odigrali že v sredo.

