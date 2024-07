Nočna mora za Avstralca, po grdem padcu so mu operirali trebuh

"Luke Plapp je bil sinoči v pariški bolnišnici operiran na trebuhu. Z njim so bili v bolnišnici njegovi starši in zdravnik avstralske ekipe. Nadaljnje zdravstvene podrobnosti trenutno niso na voljo," so v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah sporočili na uradni strani družbenih medijev avstralske kolesarske ekipe.

Plapp naj bi zdrsnil pod pregradno ograjo kmalu po prehodu prve kontrolne točke. S tovrstnimi težavami so se nastopi na olimpijskih igrah zanj zaključili. 3. avgusta bi moral poleg rojaka Michaela Matthewsa nastopiti še na moški cestni dirki. Za zdaj še ni jasno, kdo bo nadomestil Plappa, če ga sploh kdo bo.