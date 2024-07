Ne, Danielu Martinezu ni potekel potni list, temveč ga je poslal na kanadsko ambasado, da bi mu odobrili vizo za septembrski nastop na tamkajšnjih klasikah. In potnega lista ni pravočasno dobil nazaj. Tako je prisiljen izpustiti sobotni kronometer v Parizu. Kolumbija ne bo imela svojega predstavnika.

Stvar pa je še nekoliko bolj bizarna: Martinez, član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, sploh še ne ve, ali bo dejansko dirkal v Kanadi. Bil je drugi na Dirki po Italiji, na francoskem Touru ni nastopil, ga pa najverjetneje čaka nastop na Vuelti. Dirka po Španiji se konča osmega septembra, kanadski klasiki pa sta na sporedu pet oziroma osem dni pozneje.

Evenepoel: Asfalt je res slab

Remco Evenepoel se boji slabih cest. Foto: Guliverimage Čeprav na olimpijskem kronometru v Parizu ne bo branilca zlata Primoža Rogliča, pa bo konkurenca precej močna. Na štartu so denimo Remco Evenepoel, Filippo Ganna in Joshua Tarling. Evenepoel je sicer v Pariz prišel skoraj neposredno z Dirke po Franciji. Ponedeljek je prespal, se nato tri dni počutil precej slabo in ni veliko treniral. Si je pa ogledal traso kronometra in ni bil niti najmanj navdušen: "Ceste so slabe. Ne bo prijetno. Asfalt je res slab." Trasa je precej položna, a Ganna in Tarling pravita, da vendarle ni tako preprosta, kot se zdi.