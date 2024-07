Rogličevi bodo dobili talenta iz Pogačarjevega UAE

Čez nekaj dni se odpira kolesarska tržnica.

Finn Fisher-Black ima 22 let, član UAE Emirates pa je od leta 2021. Letos je bil tretji na savdijski dirki, dobil je tudi tretjo etapo dirke Pariz–Nica. Fisher-Black letos ni dobil mesta na nobeni od tritedenskih dirk. UAE ima zelo močno ekipo in bo težko zadržal vse talente. Še posebej, odkar je na sceno prišel Red Bull in finančno okrepil nemško ekipo BORA - hansgrohe. Nizozemski Wielerflits poroča, da se je Fisher-Black z njimi že dogovoril za triletno pogodbo. Nemci nameravajo pozimi pripeljali še tri zveste Rogličeve pomočnike iz Visme | Lease a Bike, to so Jan Tratnik in Mick ter Tim van Dijke.