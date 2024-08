Kaj se dogaja s Juanom Ayusom? "Covid me je prizadel bolj kot ob prejšnjih priložnostih."

Na olimpijski cestni dirki bo nastopilo zgolj 90 kolesarjev, od tega ima le pet držav pravico do maksimalne kvote petih kolesarjev. Med njimi je tudi Slovenija, ni pa Španije, ki bo nastopila s tremi kolesarji. Poleg Alexa Aranburuja in Oierja Lazkana (ta je Ayusa zamenjal na olimpijskem kronometru in osvojil 26. mesto), je na startni listi tudi Juan Ayuso, ki je zaradi okužbe s covidom letošnjo Dirko po Franciji končal že v 13. etapi, že prej pa se je otepal kritik, da ni dostojno opravljal vloge pomočnika Tadeja Pogačarja.

Zdaj se na dirke vrača spočit mentalno in fizično. V pogovoru za Real Federación Española de Ciclismo je Ayuso priznal, da je za njim nekaj težkih dni. "Covid-19 me je prizadel bolj kot v prejšnjih priložnostih. Poskušal sem okrevati najboljše možno in narediti vse, kar je v moji moči, da bi lahko prišel na igre najbolje pripravljen."

Pričakuj nepričakovano

Glede dirke in njenega poteka se strinja z napovedmi drugih kolesarjev, da nas čaka izjemno nepredvidljiva dirka. "Mislim, da bo noro, težko je karkoli napovedati. Pojma nimam, kaj se bo zgodilo. Čaka nas zelo dolga dirka in s tako majhnim številom kolesarjev bo to res čudno. Morali se bomo prilagoditi okoliščinam, a tako je. Mislim, da je nabor možnosti zelo širok, ves čas bomo morali biti zelo pozorni," je dodal Ayuso, ki je kljub močni belgijski reprezentanci, ki stavi na Remca Evenepoela in Wouta Van Aerta, prisotnosti svetovnega prvaka Mathieua Van der Poela in olimpijskega prvaka v krosu Toma Pidcocka ter še nekaterih, prepričan, da lahko poseže visoko.

Kaj bo z Vuelto?

O morebitnem nastopu na Dirki po Španiji, ki se bo začela 17. avgusta v Lizboni, ni govoril, si pa direktor dirke Javier Guillen zelo odkrito želi njegovega nastopa. Za zdaj ga ni na startni list za Vuelto, saj v ekipi UAE menijo, da je pri 21 letih premlad za nastop na dveh tritedenskih dirkah v eni sezoni.

