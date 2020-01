Biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč na petem in šestem mestu

Mladi slovenski biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč sta danes navdušili na zimskih olimpijskih igrah mladih na prizorišču Les Tuffes v Premanonu v francoski Juri. Maričeva in Zorčeva sta posamično biatlonsko preizkušnjo deklet v sprintu na šest kilometrov končali na petem in šestem mestu.

Na vrhu, na prvem in drugem mestu, sta bili Rusinji Alena Mohova in Anastasija Zenova za dvojno rusko zmagoslavje. Pred Slovenkama pa sta se uvrstili le še Avstrijka Anna Andexer in Nemka Johanna Puff. Tretja Slovenka Lena Repinc je svoj nastop končala na 22. mestu.

Moško preizkušnjo v sprintu na 7,5 km je dobil Poljak Marcin Zawol. Slovenci Jaša Zidar, Drejc Trojer in Mark Vozelj so tekmo končali na 31., 37. oziroma 44. mestu.

Na biatlonskem sporedu ZOI mladih, ki jih skupaj gostita Švica in Francija, je le še mešana moško-ženska štafeta. V slovenski ekipi bodo nastopili Maričeva, Zorčeva, Trojer in Vozelj.

Na turnirju mešanih ekip v curlingu na ZOI mladih, ki poteka v Champeryju, je slovenska ekipa svoje nastope z dvema zmagama in tremi porazi danes končala v predtekmovanju.

Slovence bi v četrtfinale in boj za kolajne peljala le današnja zmaga na peti tekmi skupinskega dela. Predstavniki Turčije so bili od Slovencev boljši s 4:2.

Tako Turčija kot Slovenija sta ostali brez izločilnih bojev, v četrtfinale sta iz skupine C napredovali Nova Zelandija in Norveška. Slovenija je turnir končala na petem mestu v razvrstitvi skupine pred Francijo, ki je vpisala le eno zmago.

Slovenija je prvič zaigrala na olimpijskih igrah mladih v curlingu. Na prvih in drugih igrah v letih 2012 in 2016 v Innsbrucku in Lillehammerju so bili Slovenci samo na tribunah v vlogi opazovalcev. V Champeryju pa je mlada slovenska ekipa, ki je pred turnirjem na jakostni razvrstitvi reprezentanc zasedala neslavno zadnje mesto, v predtekmovanju navdušila s svojim pristopom ter potrdila, da je treba resno v Sloveniji računati tudi na curling.

Slovensko zgodovino v rinku v tej disciplini, ki je bila na sporedu pravih članskih zimskih olimpijskih iger že leta 1924, na novo pa od od Nagana leta 1998, so spisali Bine Sever, Jakob Omerzel, Liza Gregori in Sara Rigler.

Slovenski krlingaši so turnir odprli s porazom proti Novi Zelandiji s 4:8, nato pa so opozorili nase z zmagama proti Norveški s 6:5 in Franciji z 8:7. V nadaljevanju so naleteli na dobro razpoložene igralce Velike Britanije (2:6) in Turčije (2:4) in slovenski debi na mladinskem olimpijskem turnirju se je končal v skupinskem delu.

Na prizorišču Les Diablerets pod mogočnim gorskim masivom z istim imenom so se danes s specialnima slalomoma deklet in fantov končale posamične preizkušnje v alpskem smučanju. Od šestih Slovencev se je prva vožnja posrečila le Niki Murovec, ki je tekmo končala na 17. mestu. Zmagala je Švedinja Emma Sahlin.

Tudi v moški konkurenci je zlato šlo na Švedsko. Zmagal je Adam Hofstedt, ki je bil zlat že v superveleslalomu in bronast v alpski kombinaciji.

Lina Knific, Anja Oplotnik, Rok Stojanovič, Martin Križaj in Rok Ažnoh so slalomski nastop končali predčasno v prvi vožnji brez uvrstitve. V alpskem smučanju je na sporedu le še paralelna mešana tekma.

Po zaslugi Roka Ažnoha ima Slovenija kolajno na ZOI mladih v Lozani. Ažnoh je osvojil srebro v superveleslalomu uvodni dan tekmovanj.