Avstralka zmagala z izidom sezone

Olimpijska podprvakinja iz Tokia je s tem izidom izenačila tudi osebni rekord in rekord Oceanije.

Drugo in tretje mesto sta zasedli Ukrajinki Irina Geraščenko in Jaroslava Mahučih z 200 in 197 centimetri.

Skakalke v višino so se merile v središču Lozane, preostale discipline bodo na tamkajšnjem stadionu v petek.

Takrat bo v skoku s palico nastopila tudi Tina Šutej, v teku na 3000 m z zaprekami pa Maruša Mišmaš Zrimšek.

