Lia Apostolovski osma na diamantni ligi v Lozani

Izkazal se je mladi Kenijec Emmanuel Wanyonyi, sveže okronani olimpijski prvak v Parizu, ko se je na dvajset stotink približal svetovnemu rekordu na 800 m njegovega rojaka Davida Rudishe. S časom 1:41,11 je Wanyonyi zdaj izenačen z Dancem Wilsonom Kipketerjem na drugem mestu v zgodovini teka na dva stadionska kroga ter zaostaja le za Rudisho. Ta je 1:40,91 tekel na OI v Londonu leta 2012.

Jaroslava Muhučik, ki je letos nepričakovano postavila svetovni rekord z 2,10 metra, je vnovič zanesljivo zmagala. Za njo sta bili Avstralki, z 1,96 m je bila druga Eleanor Patterson, svetovna prvakinja leta 2022, z 1,92 m pa tretja Nicola Olyslagers, srebrna na OI v Parizu.

Lia Apostolovski je 1,78 in 1,84 m zmogla v prvih poskusih, na 1,88 pa je letvico prvič podrla in nazadovala na šesto mesto. Tam je ostala, ko je bila uspešna v drugem skoku. Sedmerica je nato nadaljevala na 1,92 m, šele tedaj se jim je pridružila Mahučik in bila prek letvice prvič.

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je bila osma, ko je tretjič skakala na 1,92 m. Če bi bila uspešna, bi pridobila tri mesta, saj je v konkurenci na višini 1,96 m ostala le še četverica. Za tretje mesto tokrat ni bilo treba res visoko, pa tudi Mahučuk prvič letos ni šla prek dve metrov, na 2,03 m je letvico trikrat podrla.

Apostolovski je v seštevku discipline ostala na šestem mestu in s tem v položaju, ki ji zagotavlja finale sezone. Ima 14 točk, deset več pa vodilna Mahučik.

Slovenski rekorder skrbel za ritem

Žan Rudolf, slovenski rekorder na 800 m, je na 1500 m skrbel za ritem, Norvežan Jakob Ingebrigtsen pa je s 3:27,83 izboljšal svoj rekord mitinga in za dobro sekundo zaostal za izidom sezone na svetu, ki je tudi v njegovi lasti. Svetovni rekord (3:26,00) iz leta 1998 legendarnega Maročana Hichama El Guerrouja je bil nedosegljiv.

A se je Ingebrigtsen, zlat na OI v Parizu na 5000 m, oddolžil Colu Hockerju, ki je bil tokrat drugi (3:29,85), saj je v francoski prestolnici za presenetljivo zlato Američan zmagal, Norvežan pa niti ni stopil na zmagovalni oder.

Diribe Welteji iz Etiopije je z 8:21,50 tekla izid sezone na svetu in rekord mitinga. Slednje je na nizkih ovirah uspelo tudi nizozemski zvezdnici Femke Bol (52,25), presenetljivemu zmagovalcu v metu kopja Andersonu Petersu iz Granade (90,61 m) ter Britankam v štafeti 4 x 100 m (42,93). V zmagoviti štafeti je bila tudi Dina Asher Smith, ki je dobro uro pred tem slavila že na 100 m (10,88).

Naslednji diamantni miting v Šleziji na Poljskem bo v nedeljo, na startni listi ni slovenskih predstavnikov, bo pa v Rimu na naslednji tekmi te prestižne serije znova v programu met diska s slovenskim rekorderjem in evropskim prvakom Kristjanom Čehom.

