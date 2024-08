Foto: Guliverimage

Na svetovnem veteranskem prvenstvu v Gotheburgu na Švedskem je nastopil v skoku s palico in v kategoriji od 65 do 69 let s preskočeno višino treh metrov osvojil osmo mesto. Jekleni Šved je tako znova dokazal, da je pri 68 letih v izjemni formi, čeprav očitno meni drugače, saj je marca, ko smo se pogovarjali ravno na njegov 68. rojstni dan, omenil, da niti ni tako fizično pripravljen, le vitek je, zato je videti v formi.

Stenmark marca letos v pogovoru za Sportal:

Zimzelenemu Stenmarku z nasveti pomaga tudi rojak Armand Duplantis, svetovni rekorder ter aktualni olimpijski in svetovni prvak v skoku s palico. Mimogrede, njegov rekord v skoku s palico je 625 centimetrov. Da se je Stenmark novega izziva lotil sila resno in zavzeto dokazuje tudi sprememba na Instagramu, kjer je v opisu naziv nekdanji smučar dopolnil še z nazivom veteranski skakalec s palico.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem veteranskem prvenstvu je nastopil tudi slovenski atlet Dušan Prezelj, ki je v kategoriji do 75 let v skoku v višino s 145 centimetri osvojil zlato medaljo.

Legenda smučanja, ki bo vse življenje povezana s Slovenijo



Ingemar Stenmark je v 16-letnem obdobju tekmovanj v svetovnem pokalu zmagal na 86 tekmah svetovnega pokala, kar je bila vse do obdobja Mikaele Shiffrin, ki je zbrala še 11 zmag več, in Stenmark je že dolgo prepričan, da jih bo zlahka presegla sto, meja, ki je nihče ni niti ogrožal, kaj šele presegel.

Foto: Guliverimage

Legendarni Šved je že več kot 50 let povezan tudi s Slovenijo. Ne samo, da je vso kariero (in še danes) smučal na smučeh slovenskega proizvajalca Elan, vso kariero je imel tudi slovenskega serviserja Jurija Vogelnika. V intervjuju za Sportal je povedal, da ga na Slovenijo vežejo lepi spomini, da je v Kranjski Gori vedno čutil takšno podporo kot na Švedskem, če ne še večje, in da so Slovenci tudi danes, če ga prepoznajo, do njega zelo prijateljsko razpoloženi.

Stenmark je v svetovnem pokalu debitiral pri 17 letih, decembra 1973, in že naslednjo sezono začel serijsko zbirati zmage. V tehničnih disciplinah (slalomu in veleslalomu) so ga le redko premagali, medtem ko hitrih disciplin ni maral, saj mu hitrosti nad 120 kilometrov na uro niso bile preveč blizu. Še vedno je lastnik posebnega rekorda, največje razlike med zmagovalcem in drugouvrščenim na tekmi svetovnega pokala. Februarja 1979 je bil v Jasni na Slovaškem kar za 4,06 sekunde hitrejši od drugouvrščenega Bojana Križaja.

Kariero je končal ob koncu sezone 1989, le nekaj dni pred svojim33. rojstnim dnem.