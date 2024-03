Slovenec, ki je skrbel za smuči najboljšega alpskega smučarja vseh časov #video

Radovljičan Jurij Vogelnik je kar 15 let lahko povsem od blizu opazoval meteorski vzpon legende alpskega smučanja Ingemarja Stenmarka. 84-letni gospod, ki še danes rad obuja spomine na leta v belem cirkusu, je namreč ves ta čas skrbel za smuči švedskega asa, bil je njegov prijatelj, zaupnik, opora in dežurni voznik. Spomini, ki simbolizirajo njuna skupna leta, bodo od 2. marca 2024 v sklopu razstave Smučar in njegov serviser na ogled v Alpskem smučarskem muzeju Elan v Begunjah na Gorenjskem.

Razstava Smučar in njegov serviser je postavljena v 1. nadstropju Alpskega smučarskega muzeja Elan v Begunjah na Gorenjskem, v katerem se obiskovalec sprehodi skozi skoraj osem desetletij dolgo in še kako pestro zgodovino podjetja Elan ter spozna tehnologijo in osebnosti, ki so jo zaznamovale.

Jurij Vogelnik danes. Foto: Ana Kovač

Vogelnik in Ingemar Stenmark

Med njimi je tudi legendarni švedski smučar Ingemar Stenmark, ki je s 86 zmagami v svetovnem pokalu dolga leta predstavljal neulovljivo mejo v številu zmag, dokler ga ni prehitela Američanka Mikaela Shiffrin, ki je trenutno pri 92 zmagah, medtem ko v moški konkurenci še vedno kraljuje na vrhu statistike.

Serviser, zaupnik, opora, voznik ....

Njegov vzpon je vsa leta povsem od blizu spremljal Elanov tehnolog, Radovljičan Jurij Vogelnik, Jur za prijatelje, ki ga je Elan dodelil za njegovega serviserja. Očitno sta se ujela tudi značajsko, saj je Vogelnik, ki smo ga v sredo pocukali za rokav pred muzejem, zagotovil, da se nikoli, ampak res nikoli nista prepirala.

Jurij Vogelnik o svojem odnosu z Ingemarjem Stenmarkom:

Srečanje na Visokih Tatrah

Stenmark in Vogelnik sta se spoznala leta 1973, ko mu je Vogelnik po naročilu delodajalca na Visoke Tatre na Slovaško odnesel par Elanovih smuči Elan Impuls (Šved je že prej smučal na Elanovih smučeh) in ga povabil k sodelovanju. Že v naslednji sezoni je Stenmark tudi uradno tekmoval na Elanovih smučeh in na svetovnem prvenstvu v Madonni di Campiglio osvojil svojo prvo zlato kolajno, kar ga je izstrelilo med največje športne zvezde tistega časa.

Vogelnik je postal njegov serviser, dežurni voznik, prijatelj, zaupnik in opora. Tudi več kot 30 let po koncu Stenmarkove kariere še vedno ohranjata stike. Stenmark je Vogelnika večkrat obiskal v Radovljici, nazadnje lani, ko je švedska televizija v Sloveniji snemala dokumentarni film, srečala pa sta se tudi leta 2018, ko je legendarni Šved Begunje obiskal ob odprtju muzeja.

Avtorica razstave Daša Ozimek o tem, kaj jo je v odnosu med Stenmarkom in Vogelnikom najbolj pritegnilo:

Obisk pri Vogelnikovih

Do razstave je prišlo spontano, je v pogovoru za Sportal izpostavila Rebeka Lah, skrbnica znamke in vodja muzeja. "Ko je Jurij leta 2020 doma postavil manjšo zasebno zbirko, s katero ohranja in predstavlja svoje spomine na tekmovalno življenje Ingemarja Stenmarka med letoma 1974 in 1989, sva bili z Dašo (Ozimek) kot Elanovki povabljeni tja." Seveda ob taki vsebini človek težko ostane ravnodušen, se je strinjala strokovna muzejska sodelavka in avtorica razstave Daša Ozimek, ki jo je že pred tem zanimalo ozadje odnosa med serviserjem in zvezdnikom alpskega smučanja.

Daša Ozimek o tem, zakaj je Ingemar Stenmark vso kariero smučal na "elankah":

"Že od nekdaj me je zanimalo, kaj je v ozadju tega njunega odnosa, saj tega prej v taki obliki še nisem zasledila. Običajno se je gospoda Vogelnika omenjalo samo kot Stenmarkovega serviserja in tukaj se je zgodba končala. Gospoda Vogelnika sem prvič srečala povsem po naključju, ko je z ženo obiskal naš muzej in me je Jur vprašal, ali sploh vem, kdo je, no, tako se je začelo. Gospod je poln zgodb in anekdot in je izredno doživet pripovedovalec. Ko ga poslušaš, si res lahko v živo predstavljaš, kaj vse se je dogajalo. Nekajkrat sva opravila intervju, prebrala veliko literature in na koncu se je nabralo toliko materiala, da smo se odločili, da naredimo posebno razstavo," je pojasnila avtorica razstave.

Voden ogled po razstavi Smučar in njegov serviser bo v soboto, 2. marca 2024 ob 14. in 16. uri.

Več kot 400 značk, ki simbolizirajo skupno pot Stenmarka in Vogelnika

V posebnem kotičku muzeja je na ogled kar 443 značk, ki jih je Vogelnik zbral v času njune 15-letne pustolovščine v alpskem smučanju in ki simbolizirajo njuno skupno pot. Obiskovalci si lahko ogledajo številne skupne fotografije in zapisane anekdote, skozi katere je mogoče izvedeti marsikaj zanimivega o dogajanju v zakulisju. Na ogled je tudi posebno držalo za servis smuči in pripadajoče orodje za servisiranje. Obiskovalci bodo spoznali tudi posebno orodje za brušenje, ki ga je Vogelnik sam ustvaril in izdelal ter uporabljal pri servisiranje smuči, orodje pa je postalo priljubljeno tudi med amaterskimi ljubitelji smučanja.

Sprehodite se skozi razstavni kotiček Julija Vogelnika in Ingemarja Stenmarka:

Stenmark tudi pri 67 letih, 35 let po koncu kariere še vedno smuča na Elanovih smučeh, za revijo Elan magazin, ki izide enkrat letno, pa piše kolumne. Šved je bil povabljen tudi na odprtje razstave, a se je zaradi že prej načrtovanega dopusta ne bo mogel udeležiti, bo pa skoraj zagotovo prisoten na praznovanju 80. obletnice Elana septembra 2025.

Fotogalerija 1 / 13

Intervju z nekdanjim ameriškim smučarjem Philom Mahrom, enim največjih tekmecev Stenmarka :