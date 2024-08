Z rekordom mitinga Duplantis znova številka 1

Armand Duplantis, ki je na olimpijskih igrah v Parizu ubranil zlato z novim svetovnim rekordom, je zmagal v skoku s palico v Lozani, kjer to sredo in četrtek potekala atletska diamantna liga. V skoku v višino bo nastopila tudi Ljubljančanka Lia Apostolovski.

Armand Duplantis je rekordno znamko v francoski prestolnici postavil na 6,25 metra. Nihče izmed preostalih udeležencev diamantne tekme v Švici v tej poletni sezoni še ni preskočil šestih metrov. Šved je imel dva skoka na 5,62 in 5,82 m ter bil skupaj s še četverico v vodstvu, šest pa jih je še tekmovalo na naslednji višini 5,92 m. Na njej sta bila uspešna, prvič, le Šved in Američan Sam Kendricks, srebrn na igrah v Parizu in dvakratni svetovni prvak (2017 in 2019). Slednji je prej nastopil na vseh višinah in je imel tako tri skoke več od Šveda.

Armand Duplantis Foto: Reuters Kendricks je prvič podrl letvico na šestih metrih, Duplantis je nadaljeval uspešno serijo, Američan pa je v nadaljevanju še dvakrat podrl letvico. Na 6,15 m je tako ostal le Duplantis in imel najprej prva neuspešna poskusa na tekmi, preden je tretjič za pet centimetrov popravil svoj rekord mitinga izpred dveh let. Nato se je odločil, da ne bo več nadaljeval tekmovanja. Kljub temu, da je Šved zmagal v vseh petih diamantnih nastopih, v katerih je nastopil, pa v seštevku lige vodi Kendricks s 33 točkami, ker je nastopil na eni tekmi več kot Duplantis, ki ima tako sedaj točko zaostanka.

Lia Apostolovski Foto: Reuters V skoku v višino bo nastopila tudi Ljubljančanka Lia Apostolovski. Štiriindvajsetletnica, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca v Glasgowu, je na prejšnji tekmi 17. avgusta v nemškem kraju Sondershausen zasedla drugo mesto z 1,93 m, kar je največ v tej poletni sezoni. V točkovanju diamantne lige je kot najuspešnejša slovenska predstavnica na petem mestu, 13 točk je osvojila s tretjim, četrtim in sedmim mestom na prejšnjih treh tekmah te serije.

Na štartni listi mitinga v Lozani je tudi slovenski atlet, državni rekorder na 800 metrov Žan Rudolf bo znova v vlogi narekovalca ritma v teku na 1.500 metrov.