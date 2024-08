V sredo se s skokom s palico in Duplantisom nadaljuje diamantna liga

Skok s palico se bo začel v sredo ob 18. uri, dvakratni svetovni prvak Duplantis pa bo verjetno znova poskušal prestaviti rekordno znamko, ki jo je v francoski prestolnici postavil na 6,25 metra. Nihče izmed preostalih udeležencev diamantne tekme v Švici v tej poletni sezoni še ni preskočil šestih metrov.

Kljub temu, da je Šved zmagal v vseh štirih diamantnih nastopih, v katerih je bil na startu, pa v seštevku lige vodi Američan Sam Kendricks s 33 točkami, ker je nastopil na eni tekmi več kot Duplantis, ki ima tako dve točki zaostanka.

Foto: Reuters

Štiriindvajsetletna Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca v Glasgowu, je na prejšnji tekmi 17. avgusta v nemškem kraju Sondershausen zasedla drugo mesto z 1,93 m, kar je največ v tej poletni sezoni.

"Dokazala sem, da sem v dobri formi, preslikala sem skoke s treningov in dosegla lepo višino ter tudi uvrstitev v kar močni konkurenci. Blizu uspeha sem bila tudi na višini osebnega rekorda 1,95 m," je prvo tekmo po olimpijskih igrah v Parizu, kjer se ji ni uspelo uvrstiti v finale, strnila atletinja.

Edina slovenska tekmovalka na mitingu v Lozani bo nastopila v izbrani družbi, v kateri je prvo ime Jaroslava Mahučik. Ukrajinska aktualna olimpijska zmagovalka, svetovna in evropska prvakinja je letos nepričakovano postavila tudi svetovni rekord, ko je preskočila 2,10 metra.

A njena zmaga ni tako gotova kot v primeru Duplantisa, saj se bodo poskušali v boj za prvo mesto vključiti tudi Avstralka Eleanor Patterson, svetovna prvakinja leta 2022, njena rojakinja Nicola Olyslagers, srebrna na OI v Parizu, ter tam bronasta Ukrajinka Irina Geraščenko.

Žan Rudolf Foto: Atletska Zveza Slovenije

Žan Rudolf bo znova v vlogi narekovalca ritma

Na startni listi mitinga je tudi slovenski atlet, državni rekorder na 800 m Žan Rudolf bo znova v vlogi narekovalca ritma v teku na 1.500 m. Norveški olimpijski zmagovalec na 5.000 m, Jakob Ingebrigtsen, bo skušal na 1.500 znova dokazati, da je sposoben ugnati vso konkurenco, kar mu ob obrambi naslova na OI v Parizu, kjer na tej krajši razdalji ni stopil na zmagovalni oder, ni uspelo. Naslov olimpijskega zmagovalca je osvojil Cole Hocker iz ZDA, ki bo tudi tokrat na startni črti.

Oseminštirideseta izvedba Athletissime v olimpijski prestolnici Lozani bo postregla še s številnimi dvoboji in troboji, mnogi bodo iskali tudi potrditev, da so kljub neuspešnim nastopom v Parizu vendarle ostali v vrhunski formi in je bil nastop v francoski prestolnici le ena izmed tekem, na kateri jim tudi zaradi spleta okoliščin ni uspelo.

Kristjan Čeh Foto: Reuters

Kristjana Čeha ne bo

Med zadnjimi je tudi slovenski favorit za olimpijsko medaljo Kristjan Čeh. Četrtega z OI in evropskega prvaka iz Rima julija letos v Švico ne bo, ker njegove discipline ni na programu mitinga. Tudi ne na naslednji diamantni tekmi, ki bo 25. avgusta v Šleziji na Poljskem.

Prvič po OI bo Ptujčan, ki večji del časa živi in trenira v estonskem Talinu, nastopil na diamantni ligi 30. avgusta v Rimu. Nato bo v krogu za izmet diska še 3. septembra na Češkem in 7. septembra v Zagrebu. Nadeja se, da se bo prebil v finale najprestižnejše serije atletskih mitingov, ki bo 13. septembra v Bruslju.

Slovenski rekorder, predlani je zmagal v diamantni seriji in bil lani drugi, je šele sedmi v seštevku lige, po zgolj dveh nastopih in sedmem mestu v Marakešu ter petem v Oslu. Ima osem točk. S tremi zmagami je na čelu svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna (24.).

Višje od Čeha je Lia Apostolovski, ki je na petem mestu v skoku v višino, 13 točk je osvojila s tretjim, četrtim in sedmim mestom na prejšnjih treh tekmah te serije.