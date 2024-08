Duplantis in Warholm bosta uprizorila poseben skandinavski dvoboj

Olimpijski prvak v skoku s palico in svetovni rekorder iz Švedske Armand Duplantis in norveški sprinter Karsten Warholm bosta uprizorila nenavaden dvoboj in se pomerila v sprintu na 100 metrov. Dvoboj bo 4. septembra na predvečer mitinga atletske diamantne lige v Zürichu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.