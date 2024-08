V nedeljo je padel zastor olimpijskih iger v Parizu, a s tem se nekatere olimpijske zgodbe še niso povsem polegle. Po končanih igrah precej grenkobe čuti Amber Rutter, ki ne more biti zadovoljna zaradi domnevne o nekaterih kar očitnih sodniških napakah.

Rutter, ki je tekmovala v strelski disciplini skeet, je namreč prepričana, da so jo oškodovali, ko se je borila za zlato olimpijsko medaljo. Zato britanska športnica meni, da bi morala dobiti od sodnikov vsaj opravičilo.

Posnetek je pokazal, da je tarčo zadela

Rutterjeva je tekmovala v streljanju na glinaste golobe, disciplini, ki zahteva izjemno natančnost in zbranost. Po zadnjem krogu streljanja, kjer je zadela 55 od 60 tarč, se je v dodatnem krogu pomerila s kasnejšo dobitnico zlate medalje Francisco Crovetto Chadid iz Čila.

V dodatnem krogu, ta je odločal o zlati medalji, naj bi Rutterjeva zgrešila enega od glinastih golobov, kar je pomenilo, da je izgubila borbo za zlato medaljo. A posnetek je pokazal, da je tarčo dejansko zadela. To pa pomeni, da bi se moral dvoboj za zlato medaljo nadaljevati.

Amber Rutter je na koncu osvojila srebro. Foto: Guliverimage

Zdaj se je 26-letna Britanka oglasila na družbenih omrežjih. "Deljenih je bilo na tisoče komentarjev in slik, kjer je jasno razvidno, da sem v dodatnem krogu za zlato medaljo zadela zadnjo tarčo. Zaradi slabe in napačne odločitve vseh treh sodnikov sem bila prikrajšana za priložnost, da se še naprej borim za olimpijsko zlato," je zapisala in ob tem poudarila, da si vsak športnik zasluži pošteno sojenje, sploh pa na ravni olimpijskih iger, kjer se takšne napake ne bi smele dogajati.

"Ne domišljam si, da se bo kaj zgodilo, in to niti ni moj cilj." Foto: Guliverimage

Nekdo bi moral odgovornost

Mednarodna strelska športna zveza je v preteklosti že uporabljala tehnologijo VAR, a tega sistema na olimpijskih igrah niso uporabljali, kar je pomenilo, da je bila odločitev sodnika zadnja. "Ne domišljam si, da se bo kaj zgodilo, in to niti ni moj cilj. A verjamem, da bi moral nekdo prevzeti določeno odgovornost. Torej da prizna napako in se opraviči za napačno odločitev. Poleg tega bi morala biti narejena strategija, da se v prihodnosti kaj takšnega ne bi več dogajalo."

Velika Britanija je sicer na olimpijskih igrah v Parizu dosegla dober uspeh. Britanski športniki so skupno osvojili 65 medalj, od tega 14 zlatih, 22 srebrnih in 29 bronastih in so na skupni lestvici dosegli sedmo mesto.

Slovenija je domov prišla z dvema zlatima in eno srebrno medaljo. Zlato sta osvojili judoistka Andreja Leški in športna plezalka Janja Garnbret, srebro pa je osvojil kajtar Toni Vodišek.

