Maks Perčič in Tjaš Lesničar za zlato, Arwen Nylaander za bron

Za slovenskimi mladimi športniki so odlični nastopi peti tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger mladih v starosti od 15 do 18 let v Lozani. Maks Perčič, Tjaš Lesničar in Arwen Nylaander se bodo borili za kolajne na hokejskem turnirju 3 na 3.

Gre za povsem novo disciplino oziroma format tekmovanja mladih hokejistov in hokejistk, ki je doživel premiero prav na letošnjih ZOI mladih v hokejski areni Vaudoise v Lozani in takoj postal uspešnica.

Mladi hokejisti so bili v predtekmovanju na ločenih turnirjih fantov in deklet do 16 let razdeljeni v osem ekip, ki so poimenovane po osnovnih barvah, v vsaki od ekip je po 13 igralcev iz različnih držav.

🏒HOKEJ 3x3🏒

Wohoooo kar 3 naši hokejisti se bodo jutri borili za kolajne🥇🥈🥉na @lausanne2020 @lausanne2020 🤩🤩👊👊👊👊

🏒Maks Perčič in Tjaš Lesničar v finalu za 🥇 in 🥈

🏒Arwen Nylaander pa za 🥉 mesto👋👋👋

BRAVOOO EKIPAAAA👊👊 #TeamSlovenia #Lausanne2020 — Team Slovenia (@TeamSlovenia) January 14, 2020

Menjave so zelo hitre, naenkrat pa ima lahko vsaka od ekip na ledu tri igralce in vratarja, ki se ne menja. Slovenska hokejista Tjaš Lesničar in Maks Perčič bosta nasprotnika v finalu, saj sta se oba s svojima ekipama prebila v finalni boj za zlato.

Petnajstletni Radovljičan Lesničar je del rdeče ekipe, ki je v današnjem polfinalu z 9:7 ugnala rjavo ekipo. Njegov vrstnik iz Maribora Perčič pa je v zeleni ekipi, ki je bila s 7:3 boljša od črne ekipe.

Vzdušje je pravo ...

Slovenija bo imela svojo predstavnico tudi v malem finalu hokejskega turnirja deklet 3 na 3 za tretje mesto. Arwen Nylaander je v današnjem polfinalu z rjavo ekipo izgubila proti črni ekipi s 7:11. Za bron se bo kot članica rjavih pomerila s poraženkami drugega polfinala ekipo modrih, ki je s 5:7 izgubila proti rumenim.

Hokejski turnir 3 na 3 je več kot upravičil pričakovanja. "Prvič je bil hokej 3 na 3 poskusno prav na letošnjih ZOI mladih. Po turnirju bo Mednarodna hokejska zveza ocenila, ali je smiselno še naprej nadaljevati s takšnim formatom tekmovanja tudi na pravih OI," je dejal Robert Pesjak, trener slovenskih reprezentanc do 15 in 16 let ter spremljevalec mladih hokejistov v Lozani.

"Vzdušje na turnirju je pravo, hokejsko, tribune so zapolnili otroci iz različnih šol, otroci uživajo, navijajo, poleg tega imajo dodatno animacijo in dodaten program. Organizatorji poskrbijo, da je pravo vzdušje in da se tudi igralci, ki so na ledu, dobro počutijo in dajo vse od sebe," je bil navdušen Pesjak.

... igra je prava

"Igra je prava. Zanimivo je gledati tudi s tribun in spremljati, kako fantje igrajo od prve tekme dalje, da so iz vsake tekme v tekmo bolj povezani, da bolje sodelujejo, glede na to, da je vsaka od ekip sestavljena iz igralcev iz 13 različnih držav. Lepo je spremljati napredek in izboljševanje igre, ki napreduje iz tekme v tekmo," je povedal Pesjak in dodal, da na tem turnirju, čeprav ne gre za hokejske tekme, kot smo jih vajeni, ne manjka oglednikov.

"Igramo 3 na 3 hokej. Pomešani smo vsi med sabo v osem ekip iz 40 držav. Jaz sem zeleni. Igramo tri tretjine, na eno minuto se menjavamo, vsaka tretjina je dolga 16 minut in ... zmagujemo zeleni," je dejal 15-letni Mariborčan Perčič, ki je zelo vesel, da lahko igra hokej v Lozani.

"To tekmovanje smo igrali že vsi kot malčki stari do 10 let. Ekipa je zelo dobra, držimo skupaj, vzdušje v garderobi je super," je pojasnil mladi hokejist in dodal: "Sporazumevamo se v angleščini, je pa tudi zelo veliko ruščine. Pogovarjamo se o marsičem."

Na turnirju nastopa tudi 14-letna Ptujčanka Arwen Nylaander: "Je zelo zanimivo, zelo dobra izkušnja. Na začetku je bilo malo čudno igrati, vendar sem se nato z mojo trojko dobro ujela, pri sporazumevanju pa si v ekipi pomagamo tudi s spletnim prevajalnikom, saj vse punce ne razumejo angleško."

Slovenska odprava v Lozani: Alpsko smučanje: Martin Križaj, Rok Ažnoh, Rok Stojanovič, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nika Murovec. Smučarski skoki: Jernej Presečnik, Mark Hafnar, Lara Logar in Pia Mazi.



Smučanje prostega sloga: Jošt Klančar, Klemen Vidmar in Marta Rihtaršič.



Biatlon: Jaša Zidar, Mark Vozelj, Drejc Trojer, Kaja Marič, Lena Repinc in Kaja Zorč.



Curling: Jakob Omerzel, Bine Sever, Sara Rigler in Liza Gregori.



Deskanje na snegu: Ožbe Kuhar.



Nordijska kombinacija: David Muhič, Matic Hladnik, Ema Volavšek in Silva Verbič.



Sankanje: Lovro Kovačič, Tian Badžukov in Ema Kovačič. Smučarski tek: Jošt Mulej, Anže Gros, Klara Mali in Hana Mazi. Hokej (mešana ekipa tri na tri): Tjaš Lesničar, Maks Perčič, Miha Beričič in Arwen Nylaander.

