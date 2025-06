Za nekdanjega superzvezdnika lige NHL Jaromira Jagra, kot kaže, še ni dovolj profesionalnega hokeja. Pred časom je sicer izjavil, da bo sezona 2024/25 njegova zadnja, a zdaj razmišlja, da bi kariero še nekoliko podaljšal.

"Nisem več prepričan ..."

"Vem, da sem rekel, da bi to lahko bilo moje zadnje leto, a zdaj nisem več tako prepričan," je v pogovoru za TNT dejal 53-letnik, za katerim je že 37 profesionalnih sezon.

Kot pravi, ga vodita neomajna strast do športa in zdravega načina življenja. "Še vedno imam rad ta šport, rad treniram. Nočem se zrediti, zdaj sem izgubil nekaj kilogramov in se počutim bolje. To počnem, da ostanem zdrav in ker v tem uživam."

Ni še za odpis

Dvakratni prvak lige NHL, petkratni dobitnik nagrade Art Ross, član trojnega zlatega kluba (Stanleyjev pokal, olimpijski prvak, svetovni prvak) in prihodnji član hokejskega hrama slavnih je zadnjih sedem sezon igral med češko hokejsko elito, za "svoj" Rytiri Kladno in dokazal, da še ni za staro šaro.

V zadnjem tekmovalnem obdobju je odkljukal 39 tekem, na katerih je dosegel 16 točk, od tega pet zadetkov.

Januarja se je odločil za prodajo

Če je v zadnjih letih za Kladno igral kot stoodstotni lastnik kluba, pa se je januarja odločil in prodal zajeten delež češkemu poslovnežu Tomasu Drastilu.

"Prodal sem klub, sam sem obdržal le 20 odstotkov. To pomeni, da zame ni več pritiska. Zdaj preprosto počnem samo to, kar imam rad," je za TNT še dodal izkušeni Čeh, ki se trenutno mudi čez lužo na finalu lige NHL.

"Kako veš, da imaš nekaj rad?"

Ali bo mož z najbolj dolgoživo hokejsko profesionalno kariero v najmočnejših ligah res še vztrajal kot hokejist, bo jasno v kratkem.

Je pa pred dvema tednoma na svojem družbenem omrežju delil video, na katerem sedi v hokejski dvorani, in s pripisom "Kako veš, da imaš nekaj rad? Ko to delaš, tudi če ti ni treba." dal vedeti, kako rad ima hokej.

