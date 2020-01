Slovenci do druge zmage v curlingu na ZOI mladih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljuje se pravljica slovenskih tekmovalcev v curlingu na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti od 15 do 18 let v olimpijski prestolnici sveta Lozani. Slovenski krlingaši so na ledu v Champeryju na turnirju mešanih ekip po Norveški premagali še soorganizatorico iger Francijo s skupnim izidom 8:7.