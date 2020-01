Huda nesreča na generalki športnega dogodka, kjer bo nastopilo 39 Slovencev

Ena od nastopajočih na odprtju iger je med pripravami na nastop z višine petih metrov, kamor so jo dvignili s posebnim mehanizmom, padla na ledeno ploskev v areni Vaudoise.

Glede na policijsko poročilo se je pri tem hudo poškodovala. Gre za 35-letno rusko drsalko, rezidentko Nemčije, ki so jo po nesreči nemudoma odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Lozani. S policije so sporočili, da je njeno življenje ogroženo.

Izjava Mednarodnega olimpijskega komiteja o nesreči:

Na novico se je že odzval predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je izrazil javno zaskrbljenost nad informacijo in izrazil željo, da bi preostanek dogajanja na mladinskih olimpijskih igrah minil čim bolj varno. "Organizacijski komite je sprejel ukrepe, ki bodo zagotovili varno izvedbo iger," je zagotovil.

Igre se bodo z (razprodano) uradno slovesnostjo odprle danes zvečer, končale pa 22. januarja.

Na 3. mladinskih olimpijskih igrah v Lozani bo nastopilo 39 Slovencev, prvič se bodo merili tudi v curlingu.

Med 1.783 športniki iz 79 držav, ki bodo tekmovali v 16 športnih panogah, bo tudi 39 Slovencev. Slovensko zastavo bo nosil smučar Martin Križaj, ki nosi isti priimek kot smučarska legenda Bojan Križaj, a z njim ni v sorodstvenem odnosu.

V Lozani, mestu ob Ženevskem jezeru, kjer ima sedež Mednarodni olimpijski komite, se je začelo olimpijsko gibanje moderne dobe.



Pogled na olimpijsko vas:

RT if you spot your flag on the #Lausanne2020 Youth Olympic Village🙏🏻 pic.twitter.com/VNOZSMuHS3

Slovenska odprava v Lozani:

Alpsko smučanje: Martin Križaj, Rok Ažnoh, Rok Stojanovič, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nika Murovec.

Smučarski skoki: Jernej Presečnik, Mark Hafnar, Lara Logar in Pia Mazi.



Smučanje prostega sloga: Jošt Klančar, Klemen Vidmar in Marta Rihtaršič.



Biatlon: Jaša Zidar, Mark Vozelj, Drejc Trojer, Kaja Marič, Lena Repinc in Kaja Zorč.



Curling: Jakob Omerzel, Bine Sever, Sara Rigler in Liza Gregori.



Deskanje na snegu: Ožbe Kuhar.



Nordijska kombinacija: David Muhič, Matic Hladnik, Ema Volavšek in Silva Verbič.



Sankanje: Lovro Kovačič, Tian Badžukov in Ema Kovačič.

Smučarski tek: Jošt Mulej, Anže Gros, Klara Mali in Hana Mazi.

Hokej (mešana ekipa tri na tri): Tjaš Lesničar, Maks Perčič, Miha Beričič in Arwen Nylaander.