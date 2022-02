Skakalke odštevajo ure: Na to se pripravljamo vso sezono

Ženski skakalni tabor bo med prvimi začel in končal olimpijske nastope na Kitajskem. Skakalke se bodo s srednjo napravo spoznale v četrtek na treningu, v soboto bo na sporedu posamična preizkušnja, v ponedeljek pa za konec še tekma mešanih ekip. Slovenski kvartet je v najožjem krogu favoritinj za odličja, kar tri skakalke so v svetovnem pokalu med prvo peterico, iz katere pa na Kitajskem ne bo vodilne Marite Kramer. Najboljša slovenska ženska skakalna olimpijska uvrstitev pripada Maja Vtič, ki je v Sočiju za odličjem zaostala dobre tri točke.

Smučarske skakalke odštevajo ure do svoje edine olimpijske posamične tekme na Kitajskem. Ta bo na srednji napravi v soboto ob 11.45 po slovenskem času, dva dni pozneje bo še tekma mešanih ekip na isti skakalnici, nato pa se bo olimpijski tekmovalni program za skakalke že končal. Skakalke bodo napravo, ki ima močan slovenski pridih, spoznale v četrtek na treningu.

To bodo šele tretje olimpijske igre za ženski skakalni tabor. Prvič so se za odličja na tekmovanju petih krogov bojevale v Sočiju leta 2014, ko je premierna skakalna olimpijska prvakinja postala Nemka Carina Vogt. Srebro je okoli vratu prejela avstrijska veteranka Daniela Iraschko-Stolz, ki bo nastopila tudi na Kitajskem, bron pa Francozinja Coline Mattel. Pred štirimi leti se je zlata veselila Norvežanka Maren Lundby, ki ne bo branila naslova olimpijske prvakinje, saj se je zaradi težav s težo odpovedala letošnji sezoni. Srebro je pripadlo Katharini Althaus, bron pa Sari Takanaši.

Maja Vtič je na olimpijski premieri v Sočiju končala na šestem mestu, kar je najboljša slovenska ženska skakalna uvrstitev na OI do zdaj. Foto: Guliverimage

Majo Vtič od kolajne ločile dobre tri točke

In Slovenke? Lastnica najboljše slovenske ženske skakalne uvrstitve na OI je Maja Vtič. Danes 34-letna skakalka je bila v Sočiju povsem blizu kolajni. Zasedla je šesto mesto, za tretjim pa zaostala zgolj 3,3 točke. V obeh serijah olimpijske premiere je imela tretjo daljavo, a kolajno je odnesel doskok v prvi seriji, za katerega je prejela skromne ocene (16.5, 16.0, 15.5, 17.0, 15.5).

Torkov pogled na olimpijski skakalni kompleks Foto: Guliverimage

Skakalke bodo na OI tekmovale na posamični tekmi na srednji skakalnici, dve pa bosta tudi del mešane ekipne tekme na srednji napravi. Mešano ekipno tekmo bodo na olimpijskih igrah izvedli prvič. Na žensko ekipno tekmo ali pa na žensko olimpijsko tekmo na veliki skakalnici bodo morale počakati še vsaj štiri leta.

Isti kvartet kot v Pjongčangu, a z višjimi cilji

Slovenski kvartet, ki je danes prispel na prizorišče, sestavljajo tretja skakalka svetovnega pokala Urša Bogataj, četrta Ema Klinec, peta Nika Križnar in 14. Špela Rogelj. Iste štiri skakalke so tekmovale že v Pjongčangu, kjer je za najboljši skakalni rezultat poskrbela Križnarjeva s sedmim mestom. "Na olimpijskih igrah je vse mogoče. Upam, da se kakšni Slovenki 'poklopi' in osvoji odličje. Verjamem, da smo tega sposobne vse štiri," pravi tretja skakalka sezone Urša Bogataj.

Skakalke, ki jih tokrat vodi trener Zoran Zupančič, na Kitajskem merijo precej višje. Na zmagovalni oder. Razumljivo so odločene, da domov prinesejo prvo slovensko žensko skakalno olimpijsko kolajno. Na OI je med nastopajočimi v skupnem seštevku od trojice Bogataj-Klinec-Križnar le olimpijska podprvakinja iz Pjongčanga Althausova. Vodilni skakalki svetovnega pokala Mariti Kramer so se olimpijske sanje zaradi bolezni covid-19 razblinile v torek. Tik pred odhodom je bila pozitivna še ena Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger, prav tako na Kitajsko ni odpotoval glavni trener Harald Rodlauer.

Uvrstitve Slovenk na srednji napravi na zadnjih OI: Nika Križnar je zasedla 7. mesto, Ema Klinec 14., Špela Rogelj 22., Urša Bogataj 30.

Ema Klinec je na lanskem svetovnem prvenstvu postala svetovna prvakinja na srednji napravi. Foto: Sportida

"Za vse bo enako. Vsi bomo morali spoznati teren in se hitro prilagoditi."

Skakalke bodo srednjo napravo v Nacionalnem skakalnem središču v Džangdžjakovu spoznale v četrtek, dva dni zatem pa jih že čaka tekma.

"Olimpijske igre mi pomenijo ogromno, že nastop si je treba priboriti, sploh v ekipi, kot jo imamo mi, mesto ni samoumevno. Mislim, da bo tu težje, kot je bilo v Oberstdorfu, ker ne vem, kaj nas čaka v Pekingu. Sledim temu, da je treba iti iz dneva v dan. Se pa na olimpijske igre pripravljamo že vso sezono. Za vse bo enako. Vsi bomo morali spoznati teren in se hitro prilagoditi," je še pred odhodom na OI dejala Ema Klinec, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je postala svetovna prvakinja na srednji napravi, dokazala, da se zna zbrati na velikih tekmah.

Uvrstitve Slovenk na zmagovalni oder v tej sezoni: Urša Bogataj – dvakrat druga, trikrat tretja, zmaga na mešani ekipni tekmi; Ema Klinec – ena zmaga na posamični in ena zmaga na mešani ekipni tekmi, eno drugo mesto, dve tretji mesti; Nika Križnar – dve zmagi.

Nika Križnar je na Kitajsko pripotovala s popotnico zmage iz Willingena in novim uradnim ženskim svetovnim rekordom (151 metrov). Foto: Sportida

"Sposobne smo vse štiri"

"Že od začetka imam željo dobiti to olimpijsko kolajno, a se morda pred štirimi leti tega še nisem toliko zavedala in si toliko želela te kolajne. Zagotovo sta moj cilj in želja medalja, na olimpijske igre moraš iti s ciljem. Dvomim, da bi šla z željo po osmem mestu," je pred odhodom dejala nova uradna svetovna rekorderka Križnarjeva. Trenutno tretja skakalka zime Bogatajeva je prepričana, da prav vsaka od Slovenk lahko skoči na zmagovalni oder: "Na olimpijskih igrah je vse mogoče. Upam, da se kakšni Slovenki 'poklopi' in osvoji odličje. Verjamem, da smo tega sposobne vse štiri."

Za Špelo Rogelj bodo to tretje olimpijske igre. Foto: Grega Valančič/Sportida