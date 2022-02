Wada v Pekingu izključuje možnost manipulacije vzorcev

"Veliko smo se naučili. Tudi v laboratoriju imamo opazovalce, zamenjali smo dobavitelja opreme za shranjevanje vzorcev," pravi Niggli.

Izjava se nanaša na olimpijske igre 2014 v ruskem Sočiju, kjer se je kasneje razkrila državno vodena afera zamenjave vzorcev.

V Pekingu bo Wada prvič na olimpijskih igrah v polnem obsegu delala tudi teste s krvnimi kapljicami (Dried-Blood-Spot). Gre za nekaj kapljic krvi na filtrirnem papirju, ki jih kasneje v laboratoriju analizirajo. Pilotsko so projekt testirali lani poleti na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Tovrstni testi so enostavnejši in odvzete vzorce je lažje shranjevati in transportirati," je še razložil Niggli in dodal: "Nikakor pa ne nadomeščajo drugih zdajšnjih testov."

Iz Wade so sporočili, da so v letu 2021 kljub trajajoči pandemiji covida-19 vnovič dvignili število testov skoraj na nivo iz časa pred pandemijo. Lani je 256 protidopinških organizacij odvzelo 274.254 vzorcev. V prvem letu pandemije je število padlo na 168.256. Leta 2019 je bilo vzetih 305.881 vzorcev.

Pri Wadi so še enkrat ponovili, da je za boj proti dopingu zelo pomembno dolgoročno desetletno shranjevanje odvzetih olimpijskih vzorcev. "Športniki s tem vedo, da tvegajo razkritje tudi do dolgih letih."

Gre za dolgoročne analize in vzorci iz Pyeongchanga 2018 na vnovično testiranje še čakajo. "Čakamo na pravi trenutek, ko bomo začeli delati s še boljšimi postopki analize," še pravi Niggli.