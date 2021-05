Slovenci dobili tekmece, proti katerim bodo začeli branjenje srebra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci se bodo v skupinskem delu EP v Ostravi, na kateri bodo branili srebro, merili s Češko, Italijo, Bolgarijo, Belorusijo in Črno goro.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki bo v petek prvič nastopila v elitni Ligi narodov, je dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki ga bodo med 1. in 19. septembrom skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska. Slovenci bodo na prvenstvu stare celine branjenje srebra začeli v Ostravi proti domačinom, Italijanom, Bolgarom, Belorusom in Črnogorcem.

Slovenski odbojkarji nestrpno pričakujejo začetek elitne Lige narodov, v kateri bodo krst doživeli v petek proti Srbom. To bo ponovitev zadnjega finala evropskega prvenstva, po katerem so se naslova prvakov veselili Srbi, četa Alberta Giulianija pa je še drugič osvojila srebro.

Proti komu bodo Slovenci v skupini začeli branjenje naslova, bo znano po 17. uri, ko bodo v Helsinkih opravili žreb skupin.

24 reprezentanc, štiri gostiteljice

Letošnje evropsko prvenstvo bo potekalo med 1. in19. septembrom, potekalo pa bo v kar štirih državah, in sicer ga bodo družno gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska. V skupinskem delu bo v Krakowu, Ostravi, Tampereju in Talinu nastopilo 24 reprezentanc.

Osmino finala in četrtfinale bosta gostila Gdansk in Ostrava, polfinale in finale pa bo v Katowicah.

Skupine EP 2021 (1.- 19. september) Skupina A (Krakow): Poljska, Belgija, Srbija, Ukrajina, Grčija, Portugalska

Skupina B (Ostrava): Češka, Italija, Slovenija, Bolgarija, Belorusija, Črna gora

Skupina C (Tampere): Finska, Rusija, Nizozemska, Turčija, Španija, Portugalska.

Skupina D (Talin): Estonija, Latvija, Francija, Nemčija, Slovaška, Hrvaška.



