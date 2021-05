Slovenski krst vse bližje: Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj četverica

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po pripravljalnem turnirju v Stožicah, na katerem so sodelovali še Srbi in Bolgari, v ponedeljek odpotovala na prizorišče Lige narodov, v katerem bo konec tedna odigrali dolgo in težko pričakovano prvo srečanje med svetovno elito.

Italijanski Rimini bo med 28. majem in 27. junijem gostil 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Format Lige narodov namreč predvideva, da vsaka izbrana vrsta odigra tekmo s prav vsakim udeležencem. Slovence tako v dolgih petih tednih čaka 15 obračunov, po trije v treh dneh na teden. Najboljše reprezentance si bodo po 15 tekmah zagotovile nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

"Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med četverico"

Slovenci so danes že preizkusili enega od pomožnih igrišč na tamkajšnjem sejmišču, kjer se je začelo tekmovanje v ženski konkurenci. Nekatere reprezentance nad pogoji niso navdušene, a v slovenski izbrani vrsti se ne pritožujejo. "Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med najboljšo četverico," je optimističen Alen Pajenk. Foto: Aleš Oblak

"Govorimo lahko o dvoranah, parketih in tako naprej, a je to povsem brez smisla. Vajeni smo tega, da je povsod lahko kaj narobe, a se s tem ne obremenjujemo več. Enostavno opraviš svoje, skušaš vse skupaj čim bolje izkoristiti in obrniti sebi v prid. Vsi čakamo, da se Liga narodov vendarle že začne, saj vemo, kako naporne so lahko priprave in tudi sam ritem treh tekem zapored bo zelo naporen. A sam pravim, da je lažje igrati kot pa trenirati," je po prvem treningu povedal izkušeni reprezentant Alen Pajenk, ki ne skriva visokih ciljev: "Če hočemo na koncu osvojiti najvišja mesta, moramo premagati vsakega in tako bomo pač premagovali tudi najboljše. Glede na to, da so praktično vsi prišli v polni zasedbi, slabih ekip načeloma ni. Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med najboljšo četverico."

Za uvod ponovitev finala zadnjega EP

Slovenci bodo led prebili proti Srbom, ki so Giulanijevo četo v finalu zadnjega evropskega prvenstva ugnali s 3:1 v nizih. Reprezentanci sta se v zadnjih dneh na pripravljalnih tekmah A in B ekip merili v Stožicah.

Prvi nasprotnik Slovencev v petek bodo Srbi. Foto: Aleš Oblak "Veselil sem se Lige narodov in zdaj, ko smo končno tukaj, je občutek zares dober. Imamo močno ekipo in mislim, da bomo enakovreden tekmec vsem reprezentancam. Bo pa treba biti pameten, saj imamo veliko število tekem, potrebne bodo rotacije, da vsi igralci dobijo priložnost. Tudi to, da se vsi igralci lahko uveljavijo na mednarodnem prizorišču, je eden od ciljev te svetovne lige. Veselim se prvih tekem, sploh tekme s Srbijo, ki bo ponovitev finala zadnjega evropskega prvenstva. Komaj že čakam začetek," petek že nestrpno pričakuje Jan Kozamernik.

"Najti moramo način, da bomo na tekmece konstantno pritiskali z začetnimi udarci," o tem, kje imajo največ rezerv, pravi Jan Kozamernik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

25-letni bloker, ki bo v novi klubski sezoni na Poljskem moči združil se selektorjem in Klemnom Čebuljem, meni, da je trenutna pripravljenost na zadovoljivi ravni: "Mislim, da je za tako kratke priprave po tako napornih sezonah, kakršne so za nami, prikazana igra zelo zadovoljiva. Seveda smo na turnirju delali napake, enako tudi nasprotniki. Vsi smo imeli nekaj težav. Najti moramo način, da bomo na tekmece konstantno pritiskali z začetnimi udarci. Tu imamo največ rezerve. Pri sprejemu nam gre kar dobro, ne delamo veliko napak. V bloku in obrambi veljamo za eno izmed reprezentanc, ki v tem elementu blesti. Skozi tekmovanje bomo zgolj rasli, do našega maksimuma nam ne manjka veliko, še največ na servisu. Za začetek menim, da smo na zadovoljivi ravni. Osebno sem glede prvih tekem zelo optimističen. A treba bo prikazati dobro igro. To, da imamo dolgo klop, je lahko naš adut."

Slovence v četrtek dopoldan čaka nov trening, prva tekma bo na sporedu v petek ob 15. uri proti Srbiji, v soboto jim bodo nasproti stali Italijani, v nedeljo pa še bronasti z zadnje Lige narodov Poljaki.

Rusi branijo zlato, izpadel ne bo nihče

Liga narodov po tem formatu poteka od leta 2018, do zdaj so jo izvedli dvakrat (lani je zaradi pandemije covida-19 odpadla), obakrat so slavili Rusi. Na zadnjem zaključnem turnirju so v finalu s 3:1 v nizih premagali Američane, v boju za tretje mesto pa so bili Poljaki s 3:0 boljši od Brazilcev.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je zaradi razmer, vezanih na pandemijo novega koronavirusa, aprila odpovedala letošnji pokal challenger, kar pomeni, da nobena reprezentanca ne bo izpadla v nižji rang tekmovanja. Slovenci imajo tako tudi v letu 2022 zagotovljen nastop v ligi narodov.