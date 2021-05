Slovenski odbojkarji so na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah izgubili s Srbijo (0:3) in premagali Bolgarijo (2:1).

Slovenski odbojkarji so na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah izgubili s Srbijo (0:3) in premagali Bolgarijo (2:1). Foto: Aleš Oblak

Slovenska odbojkarska reprezentanca je pripravljalni turnir v Stožicah, kjer sta sodelovali še Bolgarija in Srbija, končala s porazom z 0:3 proti Srbiji in z zmago z 2:1 nad Bolgarijo, s katero si je zagotovila zmago na turnirju. Slovenci bodo v ponedeljek odpotovali v Rimini, kjer jih v petek čaka krstni nastop v ligi narodov.

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki so se srečale v dvorani v Stožicah, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama. Reprezentance so bile razdeljene na zasedbi A in B, v vsaki je bilo lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi sta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojeni niz pa je posamezni reprezentanci prinesel po eno točko.

Selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani je tretje srečanje s Srbijo v treh dneh začel v zasedbi Gregor Ropret, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Klemen Čebulj, Rok Možič in Jani Kovačič. Srbska ekipa A je bila s 3:0 (-18, -23, -21) boljša od slovenske ekipe A.

Na drugi tekmi dneva pa je v igro proti bolgarski ekipi A poslal Dejana Vinčića, Tončka Šterna, Žigo Šterna, Roka Možiča, Alena Pajenka, Saša Štalekarja in Jana Klobučarja. Slovenska ekipa B je zmagala z 2:1.

Plusi in minusi

"Imeli smo ritem treh tekem v treh dneh, enako bo tudi v ligi narodov, zato nam je ta turnir zelo koristil. Videl sem pozitivne stvari, a je prostora za napredek še veliko. Pred nami je še nekaj treningov, iz katerih bomo skušali iztržiti kar največ," je po turnirju dejal Giuliani.

"Na teh pripravljalnih tekmah smo videli precej plusov in tudi minusov. So stvari, ki smo jih delali dobro, in stvari, ki jih moramo še popraviti. Ritem je bil hud in lahko rečem, da smo vsi kar malo utrujeni. Smo se pa s tekem veliko naučili in gremo z dobrimi občutki v Italijo," pa je po turnirju razmišljal mladi slovenski up Možič.

V petek prvič v ligi narodov

Obračuni z Bolgari in Srbi so bili za slovenske odbojkarje prvi in tudi edini preizkus pripravljenosti pred uvodnimi tremi tekmami, ki jih bodo varovanci Alberta Giulianija odigrali v ligi narodov, ko se bodo 28., 29. in 30. maja v Riminiju pomerili s Srbijo, Italijo in Poljsko. Slovenci bodo v Italijo odpotovali v ponedeljek zgodaj popoldan.