Začenja se bitka za državni naslov na mivki

Foto: OK Triglav Kranj

Črt Bošnjak in Danijel Pokeršnik se v branjenje naslova podajata z novima partnerjema.

Kranj bo 21. zaporedoma gostil državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki se bo začelo v četrtek zjutraj z moškimi kvalifikacijami, od 16. ure dalje pa bo na sporedu že glavni del turnirja. Za naslov državnih prvakinj in prvakov se bo v glavnem delu potegovalo po 12 ženskih in moških ekip, odločitev o zmagovalcih pa bo znana v soboto zvečer.

Letos bo DP po 15 letih znova potekalo po sistemu dvojnega izločanja in ne po sistemu z uvodnim skupinskim delom, kot je bila to navada v preteklih letih. Prav tako je tokrat turnir razširjen na tri tekmovalne dni.

"Pobuda za to spremembo je prišla iz vrst našega kluba, podprla pa jo je Odbojkarska zveza Slovenije. Motivacija je bila predvsem ta, da si bodo lahko gledalci čim več tekem ogledali na tribunah na osrednjem igrišču v centru mesta," je dejal organizator turnirja Sašo Rop.

Bošnjak in Pokerišnik z novim partnerjem

V moški konkurenci naslov branita Črt Bošnjak in Danijel Pokeršnik, toda letos vsak s svojim novim partnerjem. Bošnjak se je med nastopanjem v ligi narodov za odbojkarsko reprezentanco za sodelovanje dogovoril z reprezentančnim kolegom Alanom Košenino, ki je lani na DP osvojil tretje mesto.

Pokeršnik, ki je do zdaj osvojil osem naslovov državnega prvaka in je na večni lestvici izenačen z Jasminom Čuturićem, bo rekordnega devetega lovil z dolgoletnim soigralcem Tadejem Boženkom. Skupaj sta v preteklosti že osvojila tri zlate medalje, Boženk pa se na DP vrača po dveh letih premora.

Branilki naslova Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin nastopata na mednarodnem turnirju. Foto: Volleyballworld

Brez branilk naslova, ki se mudita v Maroku

V ženski konkurenci sta prvakinji Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki pa ne bosta mogli braniti svojega naslova, saj se bosta udeležili turnirja svetovne serije Beach Pro Tour pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) v maroškem Agadirju, ki se prav tako začne v četrtek.

Glavne favoritinje za zmago ob odsotnosti prvakinj so tako dvojice Nina Lovšin/Asja Šen, Špela Morgan/Anastasija Žnidar in Živa Javornik/Maja Marolt. Pri moških pa poleg omenjenih dvojcev še para Rok Bračko/Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak/Klemen Šen.

Prvenstvo se bo začelo z moškimi kvalifikacijami v četrtek ob 9. uri. Od 16. ure dalje pa se nadaljuje glavni del turnirja v ženski in moški konkurenci. Ženski finale bo na sporedu v soboto, 23. julija, ob 21. uri, moški pa eno uro kasneje.

Prizorišče bo tudi tokrat kranjski naravni amfiteater za odbojko na mivki, parkirišče Stara Sava, vse tekme pa bo moč spremljati tudi preko spletnih prenosov.