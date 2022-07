Slovenki bosta EP odprli proti Italijankama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarici na mivki Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik bosta edini slovenski predstavnici na avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu. Na uvodnem obračunu 15. avgusta ju čaka dvoboj proti italijanski navezi Claudia Scampoli - Margherita Bianchin.

Slovenki bosta v Münchnu igrali kot 23. nosilki prvenstva stare celine, prva tekma ju čaka 15. avgusta ob 21. uri, ko se bosta na osrednjem igrišču pomerili z Italijankama Claudio Scampoli in Margherito Bianchin. V skupini G bodo sicer igrale še Avstrijki Dorina in Ronja Klinger ter Nemki Chantal Laboureur in Sarah Schulz.

Na evropskem prvenstvu bo sicer nastopilo po 32 moških in ženskih dvojic, iz skupinskega dela tekmovanja jih bo v izločilne boje napredovalo 24.

Švicarki po tretji zaporedni naslov, Norvežana glavna favorita

Naslov evropskih prvakinj bosta branili Švicarki Tanja Hueberli in Nina Brunner, ki sta evropski prestol zasedli že dvakrat zapored, pri moških pa sta prva favorita tekmovanja aktualna olimpijska, svetovna in evropska prvaka, Norvežana Cristian Sorum in Anders Mol, ki bosta skušala osvojiti še peto evropsko lovoriko.