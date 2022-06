V Ljubljani spet rekordno število prijav

V Odbojkarski zvezi Slovenije so nad številom prijav navdušeni, saj se za nastop v središču Ljubljane bori kar 95 moških dvojic iz 33 držav. V boj za najvišja mesta se bodo podali tudi trije slovenski pari. Nejc Zemljak, ki smo ga v zadnjih letih spremljali v paru z Janom Pokeršnikom, se bo tokrat predstavil s Črtomirjem Bošnjakom, Pokeršnik bo zaigral z obetavnim Rokom Bračkom, znova pa bomo priča tudi nastopu večkratnih slovenskih prvakov Tadeja Boženka in Danijela Pokeršnika. Foto: Anže Malovrh

V Ljubljano se vračajo tudi nekatera slovita imena odbojke. Nekdanji evropski prvak Clemens Dopler bo igral v paru s Thomasom Kunertom, Argentinec Julian Amado Azaad, zmagovalec turnirja iz leta 2015, bo nastopil v paru z Macielom Buenom. Manjkal ne bo niti Čeh Robert Kufa s svojim partnerjem Adamom Waberjem.

Nina Lovšin in Asja Šen se bosta v paru pomerili z nasprotnicami. Foto: FIVB V ženski konkurenci so organizatorji zabeležili 65 prijav iz 32 držav. Poleg evropskih ekip bodo nastopile tudi odbojkarice iz Argentine, Avstralije, Čila, Japonske, Libanona, Kitajske, Kanade, Paragvaja in ZDA. Slovenijo bodo zastopale štiri predstavnice: Nina Lovšin in Asja Šen ter Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki spadajo v ožji krog favoritinj. V središču prestolnice bomo lahko spremljali tudi ukrajinsko navezo Irine in Inne Makhno ter Belgijki Cloolsovo in van de Vondenovo.

Turnir se bo v prestolnici začels kvalifikacijami, tem bodo sledili skupinski deli tekmovanja in izločilni boji, ki bodo na sporedu. Boj za odličja pa bo mogoče spremljati